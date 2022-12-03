Yunus sonsuz bir yetenek

SABAH Spor'dan dev bir röportaj daha. Vincenzo Montella gizli dünyasını açtı, her şeyi anlattı: "Hiçbir zaman hiçbir hocayla rekabet içerisinde olmadım. Hep kendimle rekabet ediyorum. En iyisini yapıp gelişmek en büyük hedefim" "Adana Demirspor'u Balotelli'nin transferiyle takip etmeye başlamıştım. Finali getiremedik. Geçen seneki 9.'luk bizim için bir leke oldu" "Yunus sonsuz yeteneğe sahip bir oyuncu. Sezon başında gayet iyiydi aslında. Zaman tanınırsa kendisini tekrar hepimize kanıtlar"
Vincenzo Montella henüz 48 yaşında…. Romaaltyapısında başlayan teknik direktörlükkariyerinde Catania, Fiorentina, Sampdoria,Milan ve Sevillla var… Adana Demirsporyolculuğu Fiorentina'ya vedasının ardından2021 Eylül'ünde başladı. Süper Lig'de geridekalan 14 haftayı Fenerbahçe ve Galatasaray'ınardından 3. sırada tamamlayarak 'Artık SüperLig'e alıştım, bu yarışta varım' mesajı verdi. SABAH SPOR'u Adana Demirspor Tesisleri'nde ağırlayan ve Türkiye'de ilk kez yazılıbasına röportaj veren İtalyan hocayla hem saha içini hem de dışını konuştuk. İşte sorularımız ve verdiği yanıtlar: Adana Demir'e sizi getiren şey neydi?
Her zaman meydan okumak güzeldir. Hocalar genelde geldikleri yerde bütün detaylara bakar. Başkanımızla ikinci kez bir araya geldiğimizde doğrubir zamanda ve şekilde teklifin geldiğinide gördüm. Adana Demirspor'u ilk ne zaman duydunuzve takip etmeye başladınız? Balotelli'nin transferiyle takip etmeye başlamıştım.Sonrasında ilk buluşmamız ağustosayının sonlarına doğru asbaşkanımızla oldu.Metin Korkmaz başkanımızla buluşup, konuştuktansonra daha detaylı takip başladı.
Geçen sene ligi 9. bitirdiniz. Bu sizin veAdana Demirspor için bir başarı mı?
Genel olarak başarı olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğimizde takımımız sondanbirinciydi. Güzel ve muazzam anlar yaşadık ama sezon finalinde devamını getiremedik. O biraz leke gibikaldı. Bu sezon zirveyi zorlayanbir Adana Demirsporgörüyoruz. Başarı nasılgeldi?
Birçok detay var. Bunlardan ilki devamlılık. Aynı hocayla ikinci sezonu geçirmek futbolcular için de bir avantaj. Aynı futbolcularla devam etmek de hocalar için bir artı. Geçen sene yaşadığınızbazı hataları öncedensezebiliyorsunuz. Hangi galibiyet sizi mutlu etti? Enüzüldüğünüz maç hangisiydi? Geçen seneki Galatasaray galibiyeti, Fenerbahçe'yievinde yenmemiz, Giresunmaçında 90+3. dakikada 1-0 galip geldiğimizmaç bizi çok mutlu etti. İlk maçımızdaKaragümrük'e yenilmek üzücüydü. Jorge Jesus büyük bir tecrübe. Fenerbahçe'yede farklı bir hava kattı. Aynıligde rakip olmak nasıl bir duygu?
Hiçbir zaman hiçbir hocayla rekabet içerisinde olmadım. Hep kendimle rekabet ediyorum. En iyisini yapıp gelişmeken büyük hedefim. Bunu yapabiliyorsak,bizden mutlusu yoktur.
BİZDE OYNASA DAHA İYİ OLUR! Başkan Murat Sancak, G.Saray yönetimineseslenerek 'Yunus Akgün'e talibim'dedi. Siz de İtalya'da verdiğinizröportajda Yunus'u, Roma'ya önerdiniz.Oyuncu, Adana'daki performansınıGalatasaray'a neden taşıyamadı?
Sonsuz yeteneğe sahip olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Sezonun başlangıcı gayet iyiydi aslında. Rakamsal anlamda belki bir katkıda bulunamadı fakat genç futbolcularda tam gelişene kadar zaman zaman böyle bölümler olabilir. Umarım gelecekte bizde gösterdiği performansların üstünde performanslar gösterir. Kendini tekrar tekrar hepimize kanıtlar. Avrupa'da başarılı olur mu?
Önce şunu söyleyeyim (gülerek) Avrupa'ya gitmeden önce biraz bizde oynasa daha iyi olur.
BALOTELLİ BURADAYKEN BİZİ HİÇ ÖZLEMİYORDU! Balotelli'nin Sion'da mutsuz olduğu,geri dönmek istediği konuşuluyor.Yeniden çalışmak ister misiniz?
Başka takımlarda oynayan futbolcularla alakalı konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. O yüzden sadece şunu söyleyebilirim: Bizi özlediği için mutluyum.Çünkü buradayken bizi özlemiyorduve bir karar verdi. Sadece bunu söyleyebilirim. Adana'ya Balotelli gibi birçokdünya çapında futbolcu geldi. Yıldızlarlaçalışmak sizin için zor mu?
Yıldız olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan zihniyet. Eğer zihniyet doğruysa her şekilde verim alabilirsiniz. Yıldız futbolcuya bir hocaolarak biraz daha farklı davranmakzorundasınız ama genelolarak zihniyet ve mantalite olarakuyum sağlayabiliyorsa her türlü geliştiripfaydasını görebiliyorsunuz. Gomis, Hulk ve Suarez'in adıAdana Demirspor ile anılıyor. Var mıböyle bir girişim?
Futbolcuları değerlendirirken geçmişte neler yaptıklarına değil, gelirlerse bize nasıl katkı sağlayacaklarına bakıyorum. İsimler büyük de olabilir. Geçmişi önemli değil.
KİMSEYİ KOPYALAYAMAZSINIZ En beğendiğiniz hocalar kimler?Onların özelliklerini alır mısınız?
Her teknik adamın farklı bir futbol görüşü var ve onu sahaya nasıl yansıttığı önemli. Bazen başarılı bir hoca başka bir takıma gittiğinde aynı başarı gelmiyor. Çünkü futbolun gerçekleri de işin içine giriyor. O yüzden birini kopyalayamazsınız. Kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yansıtabildiğinizde başarılı olabilirsiniz. Ben yıllardan beri Spalletti ismini söylerim. Son zamanlarda artık herkes 'Spalletti' diyor. Klopp'u da Pep Guardiola'yı da severim.
GELİŞİME AÇSANIZ GELİŞİRSİNİZ Futbolcu gibi teknikadam da kazandıkçaüstüne mi koyuyor?
Aslında gelişmemek imkânsız gibi bir şey. Çünkü zamanla biriken deneyimleriniz oluyor. Hiçbir hoca gelişmeden duramaz. O deneyim bagajını açtığınızda, seneler geçtikçe tabii ki de geliştiğinizi fark ediyorsunuz. İstemeseniz de otomatik olarak gelişmeye devam ediyorsunuz. Bunlar ne zaman oluyor; tabii ki de gelişime aç bir insansanız daha çabuk gösterebiliyorsunuz bunu.
UMARIM SAMET'İ ELİMİZDEN ALMAZLAR Biri eski (Tayyip Talha Sanuç) diğeri şu anda öğrenciniz (Samet Akaydın) iki futbolcu milli takıma davet edildi. Ne hissettiniz?
Bir hoca, bir futbolcuyu geliştirebiliyorsa, bir şeyler katabiliyorsa ayrı mutluluk ve gurur. İkisi de karakterli futbolcular. Hak ettikleri yere geldiklerini görmek gurur ve mutluluk veriyor Samet Akaydın 'Dönüm noktam Montella ile çalışmamdır' dedi. Oyuncu bu seviyeye nasıl geldi?
İlk geldiğimde, ilk maçta sanırım onu tribüne yollamıştım. Tanıdıkça ne kadar çalışkan, ne kadar öğrenmeye hevesli ve söylediğiniz şeyleri uygulamaktan çekinmeyen bir futbolcu olduğunu gördüm. Öğrenmeye aç bir futbolcu olduğunu görünce biz de üstüne düştük, geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Açıkçası hâlâ gelişebileceğine inanıyorum. Çünküsahada duygusal davranabiliyor. Duygularını kenara koyup, kendisinden daha fazla bir performans çıkarabileceğimi biliyorum. Geldiğimden berişu ana kadar Süper Lig'de takip ettiğimen iyi stoper Samet Akaydın. Ve umarımelimizden almazlar.
BELKİ BİR GÜN İNGİLTERE... Son 6 haftadasadece bir kez kazanıp 5 beraberlikaldınız. Bu seriyi neye bağlıyorsunuz?
Son seriye baktığımızda, o seriden bir maçı kaybedebilirdik ama son dakikalarda yakalayabildik skoru. Özellikle Konyaspor'a karşı da kazanabilirdik ama berabere kaldık. Futbolcularımız maçlarda çok üst düzey performans gösterdi. O maçlardan en az iki tanesini kazanmadığımız için tabi ki de çok üzgünüz. Kendinizi hangi lige uygun görüyorsunuz?
Şu an için Türkiye'ye uygun görüyorum. Ama dünyadaki en rekabetli, seviyesi yüksek olan ligde de bir gün bulunmak isterim. O da bildiğiniz gibi İngiliz futbolu.