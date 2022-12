Yunus sonsuz bir yetenek

Vincenzo Montella henüz 48 yaşında….Adana Demirsporyolculuğu Fiorentina'ya vedasının ardından2021 Eylül'ünde başladı. Süper Lig'de geridekalan 14 haftayı Fenerbahçe ve Galatasaray'ınardından 3. sırada tamamlayarakmesajı verdi.Adana Demirspor Tesisleri'nde ağırlayan vehem saha içini hem de dışını konuştuk. İşte sorularımız ve verdiği yanıtlar:Her zaman meydan okumak güzeldir. Hocalar genelde geldikleri yerde bütün detaylara bakar. Başkanımızla ikinci kez bir araya geldiğimizdeSonrasında ilk buluşmamız ağustosayının sonlarına doğru asbaşkanımızla oldu.Metin Korkmaz başkanımızla buluşup, konuştuktansonra daha detaylı takip başladı.Genel olarak başarı olduğunu düşünüyorum.Güzel ve muazzam anlar yaşadık ama sezon finalinde devamını getiremedik.Birçok detay var. Bunlardan ilki devamlılık. Aynı hocayla ikinci sezonu geçirmek futbolcular için de bir avantaj. Aynı futbolcularla devam etmek de hocalar için bir artı.İlk maçımızdaKaragümrük'e yenilmek üzücüydü.Hiçbir zaman hiçbir hocayla rekabet içerisinde olmadım. Hep kendimle rekabet ediyorum.Sonsuz yeteneğe sahip olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Sezonun başlangıcı gayet iyiydi aslında. Rakamsal anlamda belki bir katkıda bulunamadı fakat genç futbolcularda tam gelişene kadar zaman zaman böyle bölümler olabilir. Umarım gelecekte bizde gösterdiği performansların üstünde performanslar gösterir. Kendini tekrar tekrar hepimize kanıtlar.Önce şunu söyleyeyim (gülerek) Avrupa'ya gitmeden önce biraz bizde oynasa daha iyi olur.Başka takımlarda oynayan futbolcularla alakalı konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. O yüzden sadece şunu söyleyebilirim:Sadece bunu söyleyebilirim.Yıldız olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan zihniyet. Eğer zihniyet doğruysa her şekilde verim alabilirsiniz.Futbolcuları değerlendirirken geçmişte neler yaptıklarına değil, gelirlerse bize nasıl katkı sağlayacaklarına bakıyorum. İsimler büyük de olabilir. Geçmişi önemli değil.Her teknik adamın farklı bir futbol görüşü var ve onu sahaya nasıl yansıttığı önemli. Bazen başarılı bir hoca başka bir takıma gittiğinde aynı başarı gelmiyor. Çünkü futbolun gerçekleri de işin içine giriyor. O yüzden birini kopyalayamazsınız. Kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yansıtabildiğinizde başarılı olabilirsiniz. Ben yıllardan beri Spalletti ismini söylerim. Son zamanlarda artık herkes 'Spalletti' diyor. Klopp'u da Pep Guardiola'yı da severim.Aslında gelişmemek imkânsız gibi bir şey. Çünkü zamanla biriken deneyimleriniz oluyor. Hiçbir hoca gelişmeden duramaz. O deneyim bagajını açtığınızda, seneler geçtikçe tabii ki de geliştiğinizi fark ediyorsunuz. İstemeseniz de otomatik olarak gelişmeye devam ediyorsunuz. Bunlar ne zaman oluyor; tabii ki de gelişime aç bir insansanız daha çabuk gösterebiliyorsunuz bunu.Bir hoca, bir futbolcuyu geliştirebiliyorsa, bir şeyler katabiliyorsa ayrı mutluluk ve gurur. İkisi de karakterli futbolcular. Hak ettikleri yere geldiklerini görmek gurur ve mutluluk veriyorİlk geldiğimde,Tanıdıkça ne kadar çalışkan, ne kadar öğrenmeye hevesli ve söylediğiniz şeyleri uygulamaktan çekinmeyen bir futbolcu olduğunu gördüm. Öğrenmeye aç bir futbolcu olduğunu görünce biz de üstüne düştük, geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık.Duygularını kenara koyup, kendisinden daha fazla bir performans çıkarabileceğimi biliyorum.Son seriye baktığımızda, o seriden bir maçı kaybedebilirdik ama son dakikalarda yakalayabildik skoru. Özellikle Konyaspor'a karşı da kazanabilirdik ama berabere kaldık. Futbolcularımız maçlarda çok üst düzey performans gösterdi. O maçlardan en az iki tanesini kazanmadığımız için tabi ki de çok üzgünüz.Şu an için Türkiye'ye uygun görüyorum. Ama dünyadaki en rekabetli, seviyesi yüksek olan ligde de bir gün bulunmak isterim. O da bildiğiniz gibi İngiliz futbolu.