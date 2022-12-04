Fenerbahçe’de Joao Pedro’nun yerine ’Yeni Lewandowski’: Szymon Wlodarczyk

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı transferin rotasının değişmesine neden oldu. F.Bahçe bu dönemde hücum bölgesine takviye düşünmüyordu. Ancak şimdi forvete de bir isim bakıyor. Pedro'nun kontratı dondurulacak. Böylece 1 kontenjan açılacak. Ancak sarı-lacivertlilerin bu kontenjanı defanstan yana kullanma ihtimali bulunuyor.

Bu sebeple hücuma TFF'nin 21 Yaş Altı 3 yabancı kuralına uygun isimler bakılıyor. Gündeme gelen son isim Szymon Wlodarczyk. 19 yaşındaki oyuncu kariyerini Gornik'te sürdürüyor. 1.91 boyunda. Fiziği ve tarzı ile Robert Lewandowski'yi andırıyor. Polonyalıların "Yeni Lewa" lakabını taktığı genç yıldız için kısa süre içinde Gornik ile temaslar başlayacak. (Sporx)