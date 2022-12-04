Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı Lucas Torreira için şaşırtan transfer açıklaması! "İtalya'ya dönmek istiyor"
Giriş Tarihi: 4.12.2022 16:32 Son Güncelleme: 4.12.2022 16:36

Galatasaraylı Lucas Torreira için şaşırtan transfer açıklaması! "İtalya'ya dönmek istiyor"

Galatasaraylı Lucas Torreira için şaşırtan transfer açıklaması! İtalya’ya dönmek istiyor

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına konuştu. Bentancur, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" dedi.

İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi.

Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.

Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var
Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...
SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam geldi! Bu yıl farklı bir uygulama olacak
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Son dakika | HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı Lucas Torreira için şaşırtan transfer açıklaması! "İtalya'ya dönmek istiyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA