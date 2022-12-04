Galatasaraylı Lucas Torreira için şaşırtan transfer açıklaması! "İtalya'ya dönmek istiyor"

İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.
Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi.
Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.