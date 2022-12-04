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Giriş Tarihi: 4.12.2022 11:32 Son Güncelleme: 4.12.2022 11:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Stopere 2 yerli, 1 yabancı aday var

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Stopere 2 yerli, 1 yabancı aday var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Jorge Jesus’un talebi üzerine CSKA Moskova’nın Brezilyalı yıldızı Willyan Rocha’yı gündeme alan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 2025’e kadar sözleşmesi olmasını ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor. Yerli stoper adayları ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın ve Sassuolo’da oynayan Kaan Ayhan...

Luan Peres'in Rennes maçında ciddi şekilde sakatlanmasının ardından defanstaki oyun sistemini değiştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, stoper alınmasını isterken, bu mevkiye alınacak oyuncunun yabancı mı yoksa yerli mi olacağı Joao Pedro'nun durumuna göre netleşecek. Sezonun ilk yarısı için TFF ve UEFA'ya bildirilen listelerde yer almayan Bruma'nın da takıma dönecek olmasını dikkate alan sarı lacivertliler, Pedro'nun sakatlığı uzun sürerse yabancı bir stoper alacak. Böyle bir durumda ilk olarak CSKA Moskova'da forma giyen Brezilyalı Willyan Rocha için harekete geçilecek.

Jesus'un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor. İyi bir stoper için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı lacivertlilerin gündeminde yerliler de var. Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi. Bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışan Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'la da görüşmelerini sürdürüyor. (Hürriyet)

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Stopere 2 yerli, 1 yabancı aday var
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