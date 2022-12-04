Son dakika Fenerbahçe haberleri: Stopere 2 yerli, 1 yabancı aday var

Jesus'un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor. İyi bir stoper için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı lacivertlilerin gündeminde yerliler de var. Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi. Bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışan Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'la da görüşmelerini sürdürüyor. (Hürriyet)