Bu başrol kupayı kazandırır

Lionel Messi'nin kariyerine çok yakışırfutbolun içerisinde geçirmiş biri olarak Lionel Messi gibi büyük bir futbolcunun bu kadar önemli bir kariyeri,Gönlümden geçen bu. Messi'ye ve dünya futbol tarihine bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Avustralya karşısında bir kez daha gördük ki; yaşına rağmen yine mükemmel işler yapıyor.Hollanda'nın ardından büyük ihtimalle Brezilya ile büyük final yolculuğu görünüyor. Arjantin'in ve Messi'nin bu zorlu serüveniArjantin'in tek defosu savunmanın vasatlığıMessi, 8 sene önce Dünya Kupası finalinde ayağına gelen kazanma fırsatını kaçırdı. Çok daha gençti veama Gonzalo Higuain'in beceriksizliğine takıldılar. Messi gibi bir dünya yıldızına, Dünya Kupası'nı kazanmak yakışır. Maçlarda herkesten daha fazla koştuğunu, mücadele ettiğini görüyorum. Copa Amerika'yı kazanan kadro, bence Katar'da favori... Arjantin'in tek defosu savunmasının vasat olmasıdır.Sporseverlerin büyük bir kısmı Messi'ye destek veriyor.Üzerine düşen rolün üstesinden iyi geliyorMilli Takımı, geçmiş Dünya kupalarında bireysel becerisi fazla çok oyuncusuna rağmen bir türlü takım olamamanın sorunlarını yaşadı ve taraftarının o çok arzuladığı başarıya ulaşamadı. Lionel Scaloni'nin göreve başlamasının ardından, yıllardır hayal kırıklığı yaşadıkları Copa America'yı 2 yıl önce kazandılar. Şu an gelinen noktada bir sistem takımı görüyorum.Bu yapıda süper yıldız da üzerine düşen rolü her maçta ilerleyen yaşına rağmen gözler önüne seriyor.Maradona'nın yükünü taşımak kolay değilBAZI şeyler hak edilir. Hele hele Maradona gibi bir efsane ile kıyaslanıyorsanız bunun yükünü taşımak kolay değil. Arjantin takımının taraftarla buluşmasına, Messi'nin şarkılarla kutlamaya katılmasına baktığınız zaman;Son 10 yıla kulüpler bazında damgasını vurmuş ama ülkesinde 'bize kupa kazandırmadı' diyerek horlanan bir durumda. Son kupasında her türlü sorumluluğu aldığını görüyoruz.