Bu başrol kupayı kazandırır

“35 yaşındaki yıldızın başrolde olduğu fizik gücü yüksek olan Arjantin’in mutlu sona ulaşma şansı yüksek”
ALİ GÜLTİKEN
Lionel Messi'nin kariyerine çok yakışır Yıllarını futbolun içerisinde geçirmiş biri olarak Lionel Messi gibi büyük bir futbolcunun bu kadar önemli bir kariyeri, DünyaKupası ile taçlandırmasını çok arzuederim. Gönlümden geçen bu. Messi'ye ve dünya futbol tarihine bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Avustralya karşısında bir kez daha gördük ki; yaşına rağmen yine mükemmel işler yapıyor. Elbette bundan sonraişler biraz daha zorlaşacak. Hollanda'nın ardından büyük ihtimalle Brezilya ile büyük final yolculuğu görünüyor. Arjantin'in ve Messi'nin bu zorlu serüveni elbette kolay değil amaolabilme ihtimali var.
LEVENT TÜZEMEN
Arjantin'in tek defosu savunmanın vasatlığı Lionel Messi, 8 sene önce Dünya Kupası finalinde ayağına gelen kazanma fırsatını kaçırdı. Çok daha gençti ve özellikle Almanyaönünde müthiş pozisyonlar yakaladılar ama Gonzalo Higuain'in beceriksizliğine takıldılar. Messi gibi bir dünya yıldızına, Dünya Kupası'nı kazanmak yakışır. Maçlarda herkesten daha fazla koştuğunu, mücadele ettiğini görüyorum. Copa Amerika'yı kazanan kadro, bence Katar'da favori... Arjantin'in tek defosu savunmasının vasat olmasıdır. 35 yaşındakiyıldız, daha çok gol atmalı çünkü takımıgol yemeye çok müsait. Sporseverlerin büyük bir kısmı Messi'ye destek veriyor.
İSKENDER GÜNEN
Üzerine düşen rolün üstesinden iyi geliyor Arjantin Milli Takımı, geçmiş Dünya kupalarında bireysel becerisi fazla çok oyuncusuna rağmen bir türlü takım olamamanın sorunlarını yaşadı ve taraftarının o çok arzuladığı başarıya ulaşamadı. Lionel Scaloni'nin göreve başlamasının ardından, yıllardır hayal kırıklığı yaşadıkları Copa America'yı 2 yıl önce kazandılar. Şu an gelinen noktada bir sistem takımı görüyorum. Messi'nin başrolde olduğu fizik gücüyüksek ve takım savunmasını öne çıkaranbir yapıları mevcut. Bu yapıda süper yıldız da üzerine düşen rolü her maçta ilerleyen yaşına rağmen gözler önüne seriyor. Mutlu sona ulaşmaşansları oldukça yüksek.
GÜRCAN BİLGİÇ
Maradona'nın yükünü taşımak kolay değil
BAZI şeyler hak edilir. Hele hele Maradona gibi bir efsane ile kıyaslanıyorsanız bunun yükünü taşımak kolay değil. Arjantin takımının taraftarla buluşmasına, Messi'nin şarkılarla kutlamaya katılmasına baktığınız zaman; bankalardaki milyonlarca Euro'nun biröneminin kalmadığını anlıyorsunuz. Son 10 yıla kulüpler bazında damgasını vurmuş ama ülkesinde 'bize kupa kazandırmadı' diyerek horlanan bir durumda. Son kupasında her türlü sorumluluğu aldığını görüyoruz. Böyle bir büyük oyuncunun okupayı eline alması dünyadakidiğer yıldızlara da benzergörevi yükleyecek.