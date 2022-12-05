Mbappe’den dikkat çeken karar! Maç sonrası tepki gösterdi...

2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken son 16 turunda Fransa rakibi Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Maça damgasını vuran Kylian Mbappe 2 gol ve 1 asistle maçı tamamladı. Mbappe, Dünya Kupası kariyerinde 9. golünü attı ve maçın da adamı seçildi.

GİROUD FRANSA TARİHİNE GEÇTİ

Diğer yandan Olivier Giroud ise 52 golle Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.