Mbappe’den dikkat çeken karar! Maç sonrası tepki gösterdi...

2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken son 16 turunda Fransa rakibi Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Maça damgasını vuran Kylian Mbappe 2 gol ve 1 asistle maçı tamamladı. Mbappe, Dünya Kupası kariyerinde 9. golünü attı ve maçın da adamı seçildi.
GİROUD FRANSA TARİHİNE GEÇTİ
Diğer yandan Olivier Giroud ise 52 golle Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.
MBAPPE'DEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ
Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Katar'da süren Dünya Kupası kapsamındaki bir etkinlikte objektiflere poz verirken, alkollü içki markasının logosunu arka platformdan kaldırttı.
Yıldız oyuncu, çekimler sırasında sponsorlardan alkollü içki markasının amblemi önünde poz vermeyi reddedip, firmanın isim ve logosunu arka plandan çıkarttırdı.
Uluslararası basında Mbappe'nin bu hareketi, alkole teşvik etmemek için yaptığı ifade edildi.
Ayrıca Mbappe'ye, aynı etkinlikte gazetecilere konuşmayı reddettiği gerekçesiyle ceza verildi. FIFA, Fransız oyuncuya 10 bin 200 avro (yaklaşık 200 bin TL) para cezası verirken, Mbappe, bu rakamı kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.