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Giriş Tarihi: 5.12.2022 11:36

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar atağı! İlk temas...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Aboubakar atağı! İlk temas...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun büyük ihtimalle sezonu kapatması sonrası Fenerbahçe’nin gündemine giren sürpriz bir golcü girdi. Dünya Kupası’na damga vuran golcü oyuncu için yönetimin kolları sıvadığı öğrenildi.

Joao Pedro'nun büyük ihtimalle sezonu kapatması sonrası Fenerbahçe'nin gündemine giren sürpriz bir golcü girdi. Dünya Kupası'na damga vuran golcü oyuncu için yönetimin kolları sıvadığı öğrenildi.

İMKANLAR ZORLANACAK

Jorge Jesus, Villarreal maçının ardından yaptığı açıklamada Joao Pedro ile ilgili üzücü haberi vermiş, "Muhtemelen bu sezon bizimle olmayacak" demişti. Portekizli teknik adam, yerine transfer isteyip istemediği sorusuna ise, "Tabi ki isterim ancak kulübün şartlarına göre çalışmalarımızı sürdürmemiz gerek" yanıtını vermişti. Fenerbahçe Yönetimi, tecrübeli teknik adamı mutlu etmek için imkanları zorlamaya kararlı.

GÜNDEME GELEN İSİM: ABOUBAKAR

Fenerbahçe'nin, Joao Pedro'nun yerini doldurmak için tanıdık bir ismi gündeme aldığı öne sürüldü: Vincent Aboubakar... Kamerunlu oyuncu, Dünya Kupası'nda 2 gol, 1 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İLK TEMAS KURULDU

Kamerun, Dünya Kupası tarihinde Brezilya'yı yenen ilk Afrika ekibi olarak tarihe geçerken, galibiyeti getiren isim, uzatmalarda ağları sarsan Aboubakar oldu. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin, Al-Nassr ile ilk teması kurduğu iddia edildi. Yönetimin hedefi, Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki forvet, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler, Suudi ekibini ikna etmek için yakında görüşmelere başlamayı planlıyor. (Fanatik)

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar atağı! İlk temas...
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