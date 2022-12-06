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Giriş Tarihi: 6.12.2022 11:14

Galatasaray, Lucas Torreira ile görüşecek

Galatasaray, Lucas Torreira ile görüşecek

Galatasaray yönetimi, menajerinin geçtiğimiz günlerde "ayrılmak istiyor" dediği Lucas Torreira ile görüşme kararı aldı.

Galatasaray'da Lucas Torreira krizi büyüyor. Daha önce 300 bin euro için kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri bu kez de "Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" açıklaması yaptı. Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra Okan Buruk, Dünya Kupası izninin bitmesinden sonra İstanbul'a gelince Torreira ile bir araya gelecek. "Kalmak mı istiyorsun, gitmek mi?" diye soracak. Eğer gitmek istediğini söylerse topu CEO Erden Timur'a atacak.

"BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞTÜM"
Menajer Pablo Bentancur yaptığı açıklamada, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)

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Galatasaray, Lucas Torreira ile görüşecek
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