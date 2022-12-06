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Giriş Tarihi: 6.12.2022 11:56

Güney Kore Teknik Direktörü Paulo Bento, görevinden ayrıldı

AA
Güney Kore Teknik Direktörü Paulo Bento, görevinden ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'ya 4-1 yenilen Güney Kore'nin Portekizli teknik direktörü Paulo Bento, görevinden ayrıldığını açıkladı.

2018 yılından bu yana Güney Kore'yi çalıştıran 53 yaşındaki Bento, Portekiz, Gana ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan takımını ikinci olarak çıkarmayı başardı.

Brezilya karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından futbolcularına ve federasyon başkanına ayrılık kararını bildiren Bento, "Eylül ayında aldığım bir karardı ve bu kesinleşti. Yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren geleceği düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Portekizli çalıştırıcı, Güney Kore ile çıktığı 57 maçın 35'inden galibiyetle ayrıldı.

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Güney Kore Teknik Direktörü Paulo Bento, görevinden ayrıldı
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