İskender Günen: Trabzonspor için Fenerbahçe maçı dönüm noktası

SORU: Ligin ilk bölümünde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor, Dünya Kupası sonrası başlayacak ikinci dönem için ne yapmalı? Teknik direktör Abdullah Avcı nasıl bir strateji belirlemeli?

Geçen yılın Süper Lig şampiyonu ve de Süper Kupa'yı müzesine götüren takım olan Trabzonspor, sezon başı önemli oyuncularını kaybetti. Ayrılan Nwakaeme ve Cornelius ile birlikte Visca, Peres ve Hamsik'in sakatlıkları sorun yarattı. Ayrıca yeni bir takım olmanın getirdiği zorluklar yaşandı. Bunun sonucunda da önce Şampiyonlar Ligi, ardından Avrupa Ligi ve Süper Lig'de istenilmeyen sonuçlar geldi. Dünya Kupası'ndan sonra Peres ve Visca'nın takıma dönmesi bana göre Trabzonspor için büyük önem taşıyor. Çünkü sezon başından beri her iki kulvarda da istenilen pozitif görüntüler ne yazık ki yoktu. F.Bahçe maçını bir dönüm noktası olarak değerlendirmek gerçekçi bir yorum olur. Her türlü istenilen sonuçlar alınmasa da liderle puan farkı şu an 6. Eğer F.Bahçe maçını kayıpsız atlatabilirlerse ki kendi taraftarı önünde olmak büyük bir avantaj, şampiyonluk yarışının içinde olan ve de kazanacağı öz güvenle daha pozitif oyun oynama becerisi ortaya çıkacaktır.