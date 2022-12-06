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Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:10 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:18

İskender Günen: Trabzonspor için Fenerbahçe maçı dönüm noktası

SPOR SERVİSİ
İskender Günen: Trabzonspor için Fenerbahçe maçı dönüm noktası

Sabah Spor yazarı ve Trabzonspor'un efsane ismi İskender Günen, Bordo-Mavili takımı analiz etti. Günen, "Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında kalabilmek için Süper Lig’e dönüşü iyi yapmalı. Peres ve Visca’nın takıma katılması büyük önem taşıyor. Trabzonspor, lider Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmayı kayıpsız geçerse kazanılacak öz güvenle iddiasını sürdürür" ifadelerini kullandı.

SORU: Ligin ilk bölümünde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor, Dünya Kupası sonrası başlayacak ikinci dönem için ne yapmalı? Teknik direktör Abdullah Avcı nasıl bir strateji belirlemeli?
Geçen yılın Süper Lig şampiyonu ve de Süper Kupa'yı müzesine götüren takım olan Trabzonspor, sezon başı önemli oyuncularını kaybetti. Ayrılan Nwakaeme ve Cornelius ile birlikte Visca, Peres ve Hamsik'in sakatlıkları sorun yarattı. Ayrıca yeni bir takım olmanın getirdiği zorluklar yaşandı. Bunun sonucunda da önce Şampiyonlar Ligi, ardından Avrupa Ligi ve Süper Lig'de istenilmeyen sonuçlar geldi. Dünya Kupası'ndan sonra Peres ve Visca'nın takıma dönmesi bana göre Trabzonspor için büyük önem taşıyor. Çünkü sezon başından beri her iki kulvarda da istenilen pozitif görüntüler ne yazık ki yoktu. F.Bahçe maçını bir dönüm noktası olarak değerlendirmek gerçekçi bir yorum olur. Her türlü istenilen sonuçlar alınmasa da liderle puan farkı şu an 6. Eğer F.Bahçe maçını kayıpsız atlatabilirlerse ki kendi taraftarı önünde olmak büyük bir avantaj, şampiyonluk yarışının içinde olan ve de kazanacağı öz güvenle daha pozitif oyun oynama becerisi ortaya çıkacaktır.

SAVUNMAYA TAKVİYE ŞART

SORU: Bordo-mavili takımın hangi bölgelerinde zaaf görüyorsunuz? Transfer yapılması gerekiyor mu?
Savunmanın ortası ve savunmanın solu sorunlu bölgeler. Bu iki noktaya transfer yapılarak alternatif sağlanmalı. Hamsik sakatlandığı zaman lider eksikliği göze çarpıyor. Onun yerini dolduracak bir isim de bakılabilir.

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İskender Günen: Trabzonspor için Fenerbahçe maçı dönüm noktası
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