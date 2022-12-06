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Giriş Tarihi: 6.12.2022 13:51

Medipol Başakşehirli Mahmut Tekdemir ve eşinden öğrencilere destek

İHA
Medipol Başakşehirli Mahmut Tekdemir ve eşinden öğrencilere destek

Medipol Başakşehirli Mahmut Tekdemir ve eşi Eda Tekdemir, daha önce ismini birçok köy okulu ve çeşitli projeleriyle duyuran öğretmen Osman Güneri’nin 25 öğrencisine bot desteğinde bulunup pizza sürprizi yaptı.

Daha önce ismini birçok köy okulu ve çeşitli projeleriyle duyuran öğretmen Osman Güneri'nin öğrencilerine bot yardımında bulunan Mahmut Tekdemir ve eşi pizza ikramında da bulunarak onları mutlu etti.

Tekdemir ve eşi, öğretmen Osman Güneri'nin aracılığıyla çocuklarla görüntülü görüşüp bir süre sohbet etti. Çocuklar Tekdemir ailesini Hatay'a davet edip hediyeler için teşekkür etti.

Osman Güneri, "Çocuklarımızı çocuklarından ayırmayan Tekdemir ailesine böylesine güzel bir organizasyona katkı sağladıkları için öğrencilerim adına teşekkür ederim. Öğrencilerimiz bu güzel günü eminim ki bir ömür unutamayacaklardır. Değerli hissetmek ve hissettirmek bu yaş grubu çocuklarımız için en büyük kazanımdır. Çocuklar bu sevgiyi bugün fazlasıyla hissettiler. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Okul Müdürü Celal Doğan ise etkinlikten dolayı Tekdemir ailesine ve öğretmen Güneri'ye teşekkür etti.

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Medipol Başakşehirli Mahmut Tekdemir ve eşinden öğrencilere destek
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