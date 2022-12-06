Okan Buruk’tan Caner Erkin’e veto!

Süper Lig ekibi Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı. Transferde adı Beşiktaş ile anılan Caner, Galatasaray yönetimi tarafından teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu.

Şampiyonluk hedefleyen Cimbom'un hocası kendisine gelen Caner Erkin önerisini veto etti. Bilindiği üzere Buruk, Galatasaray'da Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş'ın performansını da yeterli bulmuyor. Caner Erkin, 2009-10 sezonunda Galatasaray'da forma giymiş ve 30 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terletti. 35 yaşındaki sol bek bu sezon Karagümrük'te 12 maçta 6 asist yaptı.

Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise Caner Erkin'e çok sayıda teklif olduğunu dile getirdi.

CANER ERKİN BU SEZON NE YAPTI?

34 yaşındaki futbolcu bu sezon 12 karşılaşmada görev aldı. Caner bu maçlarda 6 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli sol bek hafta içinde Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Caner'in güncel piyasa değeri 650 bin Euro. Caner'in hedefi olan bir takımda oynamak istediği için takımdan ayrıldığı iddia edildi.