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Giriş Tarihi: 6.12.2022 21:51 Son Güncelleme: 6.12.2022 22:00

Portekiz ve İsviçre çeyrek final için mücadele ediyor!

AA
Portekiz ve İsviçre çeyrek final için mücadele ediyor!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın bir sonraki turda Fas'la karşılaşacağı mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak.

CANLI | PORTEKİZ - İSVİÇRE

İŞTE İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Bernardo Silva, Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes, Joao Felix, Ramos

İsviçre: Sommer, Fernandes, Akanji, Rodriguez, Schar, Freuler, Xhaka, Sow, Vargas, Shaqiri, Embolo

Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas ile eşleşecek.

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

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Portekiz ve İsviçre çeyrek final için mücadele ediyor!
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