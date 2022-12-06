Dünya Kupası arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Birçok konuya dair konuşan Güneş, Caner Erkin transfer iddialarıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Başkan ile oyuncu için bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncu şu an gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında oyuncu alabiliriz ama şu an mümkün değil.

"JOSEF HAFTAYA ARAMIZA KATILACAK"

Josef de Souza önümüzdeki hafta aramıza katılacak. Ghezzal'ın tedavisi de burada devam ediyor.

"KİMSEYİ SUÇLAMAK İSTEMİYORUZ"

Kamuoyunda 'Benden önceki kötü, ben iyiyim' algısını doğru bulmuyorum. Hatalar var ve bunları düzeltmek istiyorum. Sürekli hata yapan oyuncu varsa, gidecek. Öncesi yok, başkasını suçlamak ve kendimizi aklamak istemiyoruz.

"CANER ERKİN İLE GÖRÜŞMEDİM"

Caner Erkin'i severim ama görüşmedim. Ben Caner'le ilgili görüşme yapmadım, zaten benim görüşme yapmam doğru olmaz. Olmayan bir konuyu cevaplamamı istiyorsunuz. Şu an için Caner ile bir görüşmemiz yok. Olursa biz söyleriz zaten.



"NEYMAR'I İSTERİM, RONALDO ANLAŞMIŞ"

Eldeki oyuncularım ile şimdilik devam edeceğim. Transfer döneminde hiç beklenmeyen gelişmeler olabilir. İyi oynayan bir oyuncuya talep gelir ve satıp onun yerine daha iyi oyuncular alabiliriz. İsim istiyorsanız; Neymar'ı isterim. Cristiano Ronaldo anlaşmış çocuk, kafasını karıştırmayalım. Doğru olmaz (Gülerek).