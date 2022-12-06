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Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:47 Son Güncelleme: 6.12.2022 11:06

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu belli oldu! 6 isim alınmadı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Antalya kamp kadrosu belli oldu! 6 isim alınmadı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda Altay Bayındır, Arda Güler, Alioski, Emre Mor, Enner Valencia ve Luan Peres yer almadı. İşte tüm detaylar...

Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda Altay Bayındır, Arda Güler, Alioski, Emre Mor, Enner Valencia ve Luan Peres yer almadı.

Alioski antrenmanda bir sakatlık yaşadığı için kadroya alınmadı. Kamp tamamen 4 günde 2 maça göre organize edildiği için yüzde yüz hazır olan isimlerden oluştu. Kadroda olmayan oyuncular ise İstanbul'da tedavi ve bireysel çalışmalarına devam edecek.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu belli oldu! 6 isim alınmadı...
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