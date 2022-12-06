Son dakika haberi: Murat Özbostan'dan flaş sözler! "Yabancı hayranlığı almış başını gidiyor"

Yabancı kuralı konusunda 3 sezonluk bir plan yapıldı ama uygulanamadı. Üzerine farklı farklı rakamlar geldi, iş çorbaya döndü! Şimdi 5 yıllık bir plan olacak. İyi de ona uyacak mısınız?

"Yabancı hakem, yabancı futbolcu" derken bol yabancılı bir tartışmanın içinde yürüyüp gidiyoruz. Çözümler için ise herkes papatya falı açıyor.. Somut bir şey yok! Yabancı futbolcu sayısı eski TFF Başkanı Nihat Özdemir zamanında karara bağlanmıştı. O kural neydi: 2021- 2022 sezonunda Süper Lig ekipleri kadrolarında en fazla 14 yabancı bulunduracak, sahaya ise en fazla 8 yabancı çıkabilecekti. Yani ekipler ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurmak zorundaydı. Özetle 8+3 kuralı.



3 YILLIK KURAL YALAN OLMUŞTU



2022-2023'te ise kadroda en fazla 12 yabancı futbolcu bulundurulabilecek. İlk 11'de ise en fazla 7 yabancı oynatılabilecekti. Yani 7+4 kuralı..

2023-2024 sezonunda da kadroda bulundurulabilecek yabancı futbolcu sayısı 10'a düşecek. Takımlar ilk 11'de en fazla 6 yabancı futbolcu oynatabilecekti. Yani 6+5 kuralı.. 3 sezonluk bir plandı.. Ama uygulanmadı, üzerine farklı farklı rakamlar geldi.. Çorbaya döndü.. Uygulanmasını da kulüpler istemedi..



18 YILDA 10 KEZ NİYE DEĞİŞTİ!



Geçen hafta Kulüpler Birliği bir yabancı çalıştayı yaptı.. Herkes fikrini söyledi. Birlik Başkanı Ali Koç da "Biz dünyada yabancı kuralını en çok değiştiren ülkeymişiz. Son 18 yılda 10 kere değiştirmişiz. Altında bir mantık da yok! Bu değişiklikler başarıya paralel bir korelasyon sağladı mı diye bakınca, ne kulüplerin Avrupa'daki sıralaması ne de ülkemizin FIFA'daki sıralamasıyla bir korelasyon yok. Allah'ın izniyle kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip, gelecek sezondan itibaren uygulamaya sokacağız..." Tuhaflıklar diz boyu: 1-Yabancı futbolcu programı vardı, kulüpler mızıkçılık yapıp bozdu. 2-Yabancıları getirip sonra para ödeyip yollayan kulüpler.. 3-Kaliteli yabancı bulamayan yine kulüpler. 4-Kulüplerini ekonomik sıkıntıya sokan başkanlar..



BÜYÜKEKŞİ: KARARI BİZ VERECEĞİZ



5 yıllık bir plan yapılacak. İyi de o plana uyulacak mı? Geçmişe bakarsak yanıtını kimse bilmiyor. Bu toplantı saatlerinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuştum. Kısaca sordum; "Yabancı sayısı değişiyor mu?" Aldığım cevap: "Öyle bir şey yok. Her kesimle görüşeceğiz. Çalıştaylar düzenlenecek. Bu kararı TFF verecek ama verirken titiz bir çalışma yapacağız." Sınırsız yabancı olacağını sanmıyorum ama şu 5 yıllık planı merak ediyorum!



SÜPER LİG'DE SEZON TÜRK HAKEMLERLE BAŞLADI…



Yabancı hakem meselesinde yeni perdeler açılıyor. Bir kere kulüplerin çoğu yabancı hakeme karşı çıktı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Derbileri yönetsinler" dedi. Önümüzde Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları var. 23 tane de hakem! Buradan bir derbi hakemi çıkmıyorsa, MHK kapatılsın.. TFF işi bıraksın.. Kalite sorunu olabilir ama bu 23 isim sonuçta maç yönetiyor.. "Derbileri yabancı yönetsin, yok kadın hakem Frappart gelsin düdük çalsın" demek doğru bir yaklaşım değil.. Bu lig Türk hakemlerle başladı, Türk hakemlerle de bitmeli.. Seneye isterseniz 23 tane yabancı hakem bulup getirin.. Şurada ligin başlamasına az bir zaman kala mevcut hakem kadrosunun akordunu iyice bozmaya gerek yok kanımca.