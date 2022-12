Neymar’a ihtiyaç yok!

Brezilya, Dünya Kupası'nda önüne geleni ezip geçiyor. Artık turnuvanın 1 numaralı favorisi mi sizce?Her oyuncularında pozitif bir enerji varKupası'na başlarken Brezilya'nın böyle bir performans sergileyeceğini kimse ummuyordu. Müthiş bir takım oyununu sahaya yansıtıyorlar, Neymar'a bile ihtiyaç duymuyorlar. Hocasından kalecisine ve savunmadan hücuma kadar her oyuncuda pozitif bir enerji var. Kupanın en güzel golüne Güney Kore karşısında imza attılar. Richarlison'un attığı gol öncesi yapılan pas üçgeni tüm izleyenlerin gözlerini kamaştırdı.Brezilya dışında benim favorim Fransa ve Arjantin'di. Ama Brezilya bu oyun kültürü ile her takımı yenebilecek güce sahip.2018'den ders aldılar! Bu takım finale çıkarDünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattılar. Kendilerinden büyük beklenti varken çeyrek finalde Belçika'ya elendiler. 5 kez Dünya Kupası'nı kaldıran ülke için kabul edilebilir bir durum değil!Özellikle G.Kore maçının ilk yarısındaki oyun, atılan goller ve de rakibe pozisyon vermeyerek gerekli skoru elde ettiler. Savunmada ilerlemiş yaşına rağmen Silva gerçek bir lider kimliğinde. Orta saha da koşan, mücadele gücü yüksek oyunculardan kurulu. Önde ise Raphinha, Vinicius ve her an baskı yapan bireysel becerisi yüksek Richarlison ile mükemmel görüntü veriyorlar. 'Hızlı oynayıp rakibin dengesini bozuyorlardengesini bozuyorlargrup maçlarında Neymar'ın sahaya çıkamadığı İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında problemler yaşadı.Saha içinde çok gözükmesen bile rakibin gözünü öyle bir yoruyorsun ki takımdaki diğer oyuncular oynamaya başlıyor. Belki de turnuvanın en güzel golünü Richarlison attı. Birden bire rakip ceza alanında bitiyorlar. Rakibin dengesini hücumda bozarken savunma anlamında da etkileri ortada. Sert savunma yaparak rakiplerini de yıldırıyorlar. Ama Arjantin ile oynarlarsa yarı finali, her şey olabilir.GÜNEY Kore karşısında 29 dakikada 3-0'ı bulup bu alanda kendi rekorunu kıran Brezilya, turnuva boyunca 26 oyuncusunu kullanarak da kupada tüm kadrosundan yararlanan tek takım oldu. Sambacılar'ın yıldızı Neymar, ülkesinin tarihinde Pele ve Ronaldinho'nun ardından 3 Dünya Kupası'nda da gol atan üçüncü oyuncu olurken, 77 gollü Pele'ye bir adım daha yaklaşıp (76 gol) Sambacılar'ın tarihinin en golcü ismi unvanına doğru ilerledi.