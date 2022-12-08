Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk maçında galip

Karşılaşmanın 59'uncu dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Dele Alli'nin yerine Semih Kılıçsoy, Redmond'ın yerine Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç'un yerine Berkay Vardar, Mert Günok'un yerine ise Ersin Destanoğlu'nu sahaya sürdü. 75'inci dakikada ise Gedson'un yerine Rosier oyuna dahil oldu. Mücadelenin 79'uncu dakikasında Masuaku ve Muleka'nın yerine Salih Uçan ve Emrecan Terzi oyuna girdi.



GÜNEŞ'TEN 3'LÜ SAVUNMA TERCİHİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sporting Charleroi karşısında takımını 3'lü savunmayla saha sürdü. Lig devam ederken genel olarak savunmada 4'lü sistemi tercih eden tecrübeli teknik direktör, daha önce yaptığı açıklamalarda takımı farklı formasyonlarla sahaya sürebileceğini ifade etmişti. Güneş, hazırlık maçında savunma 3'lüsünü Welinton, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'dan oluşturdu.



CENK TOSUN GRİBAL ENFEKSİYON NEDENİYLE FORMA GİYMEDİ



Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli golcü Cenk Tosun, Charleroi karşılaşmasında grip olduğu için görev yapamadı.



EROL BULUT TRİBÜNDE



Beşiktaş'ın Charleroi ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut da tribünden takip etti. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar da hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın oynadığı sahada yer alan tribünler tamamen doldu.