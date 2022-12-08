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Giriş Tarihi: 8.12.2022 14:56

İspanya’da Luis Enrique dönemi sona erdi

DHA
İspanya’da Luis Enrique dönemi sona erdi

FIFA 2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken turnuvada İspanya'yı devirerek çeyrek finale kalan Fas dikkat çekti.İspanya'nın turnuvaya veda etmesi ile birlikte Luıs Enrique ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İspanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yolların ayrıldığını duyurdu. İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İspanya Futbol Federasyonu, Luis ve ekibinin yürüttüğü çalışmalarla milli takımın son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdürmek amacıyla yeni bir projenin başlaması gerektiğine dair raporunu federasyon başkanına sundu. Hem başkan Luis Rubiales hem de sportif direktör Jose Francisco Molina, kararı teknik direktöre iletti. Federasyon, Luis Enrique ve ekibine gelecekteki profesyonel projelerinde iyi şanslar diler" ifadelerine yer verildi.
Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İspanya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas'a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

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İspanya’da Luis Enrique dönemi sona erdi
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