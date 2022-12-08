Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Maçlar bizde de uzayacak’
Giriş Tarihi: 8.12.2022

‘Maçlar bizde de uzayacak’

‘Maçlar bizde de uzayacak’

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’in ikinci yarısında önemli değişiklikler yapacaklarını söyledi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Kupası'nda uygulanan uzatma sürelerini Süper Lig'de de hayata geçireceklerini belirtti. beIN Sports'ta konuşan Büyükekşi'nin satır başları şöyle:
FIFA'NIN yeni uyguladığı 3 konu var. Biri çipli top, diğeri yarı otomatik ofsayt sistemi. Üçüncüsü de sürelerin uzaması. Bunu ikinci devre uygulayacağız. Kronometre VAR odasında takip ediliyor. Dünya Kupası'nda gördükten sonra AVAR bu görevi yapacak. Ne kadar zaman duruyorsa o kadar uzayacak. Dünya Kupası'ndaki gibi 15 dakikaysa 15 dakika.
YARI otomatik ofsayt sistemini ve çipli topu araştırıyoruz. Kulüplerle anlaşırsak seneye uygularız. Katar'da futbol adına güzel şeyler görüyoruz. İlk başta favorim Arjantin'di. Şu an Brezilya daha önde.
KURALLARDA talimat değişikliği yapacağız ve hakemlerimiz hakkında maç öncesi ve maç sonunda olumlu ya da olumsuz konuşan başkan, antrenör, futbolcu olursa onlara ceza vereceğiz.
SÜPER Lig ekipleriyle konuştuk, MHK onların gözü önünde atamayı yapacak.
EURO 2028 ve 2032 için de tek başımıza müracaat ettik. Birini alacağımızı umuyorum.
İZMIR'DEKI olaylar bizi çok üzdü. Stadyum güvenliği açısından acil durum eylem planı yaptık. Bundan sonra itfaiye ve cankurtaran araçları da aranacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte Bakanlığın asgari ücret anket sonucu! Bir rakam da TÜRK-İŞ duyurdu
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 2 Bakanı kabul etti! Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı ne olacak?
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması
SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik toplantı: Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Nebati ile görüştü! EYT düzenlemesi nasıl olacak?
TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Evleri yenilenen insan sayısı Yunanistan'ın nüfusuna denk
HDP'li vekil Remziye Tosun'dan TBMM'de provokasyon! Tülbendini yere attı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Maçlar bizde de uzayacak’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA