‘Maçlar bizde de uzayacak’

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Kupası'nda uygulanan uzatma sürelerini Süper Lig'de de hayata geçireceklerini belirtti. beIN Sports'ta konuşan Büyükekşi'nin satır başları şöyle:yeni uyguladığı 3 konu var. Biri çipli top, diğeri yarı otomatik ofsayt sistemi. Üçüncüsü de sürelerin uzaması. Bunu ikinci devre uygulayacağız.Dünya Kupası'nda gördükten sonra AVAR bu görevi yapacak. Ne kadar zaman duruyorsa o kadar uzayacak.otomatik ofsayt sistemini ve çipli topu araştırıyoruz.Katar'da futbol adına güzel şeyler görüyoruz. İlk başta favorim Arjantin'di. Şu an Brezilya daha önde.talimat değişikliği yapacağız vemaç öncesi ve maç sonunda olumlu ya da olumsuz konuşan başkan, antrenör, futbolcu olursa onlara ceza vereceğiz.Lig ekipleriyle konuştuk, MHK onların gözü önünde atamayı yapacak.2028 ve 2032 için de tek başımıza müracaat ettik. Birini alacağımızı umuyorum.olaylar bizi çok üzdü. Stadyum güvenliği açısından acil durum eylem planı yaptık.