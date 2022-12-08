‘Maçlar bizde de uzayacak’

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Kupası'nda uygulanan uzatma sürelerini Süper Lig'de de hayata geçireceklerini belirtti. beIN Sports'ta konuşan Büyükekşi'nin satır başları şöyle: FIFA'NIN yeni uyguladığı 3 konu var. Biri çipli top, diğeri yarı otomatik ofsayt sistemi. Üçüncüsü de sürelerin uzaması. Bunu ikinci devre uygulayacağız. Kronometre VARodasında takip ediliyor. Dünya Kupası'nda gördükten sonra AVAR bu görevi yapacak. Ne kadar zaman duruyorsa o kadar uzayacak. Dünya Kupası'ndakigibi 15 dakikaysa 15 dakika. YARI otomatik ofsayt sistemini ve çipli topu araştırıyoruz. Kulüplerle anlaşırsakseneye uygularız. Katar'da futbol adına güzel şeyler görüyoruz. İlk başta favorim Arjantin'di. Şu an Brezilya daha önde. KURALLARDA talimat değişikliği yapacağız ve hakemlerimizhakkında maç öncesi ve maç sonunda olumlu ya da olumsuz konuşan başkan, antrenör, futbolcu olursa onlara ceza vereceğiz. SÜPER Lig ekipleriyle konuştuk, MHK onların gözü önünde atamayı yapacak. EURO 2028 ve 2032 için de tek başımıza müracaat ettik. Birini alacağımızı umuyorum. İZMIR'DEKI olaylar bizi çok üzdü. Stadyum güvenliği açısından acil durum eylem planı yaptık. Bundan sonra itfaiye ve cankurtaranaraçları da aranacak.