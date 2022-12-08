Muhsin Ertuğral, Fas’ın Dünya Kupası’ndaki tarihi başarısını SABAH Spor’a değerlendirdi!

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Fas'ın başarısı, turnuvanın en büyük sürprizlerinden iri oldu. Grubunda Belçika ve Hırvatistan'ı geçip ilk sırada son 16'ya çıkan, ardından da 2010'un şampiyonunu hüsrana uğratan Afrika temsilcisinin yakaladığı başarının sırrını, yıllarca kıtada teknik adamlık yapan Muhsin Ertuğral'a sorduk. Fas'ın çok büyük bir iş yaptığını söyleyen 63 yaşındaki çalıştırıcı, gözlemlerini şöyle anlattı:

"LİGİN KALİTESİ YÜKSELDİ, ALTYAPIDA ATILIM YAPILDI"

Afrika için önemli bir başarı. Kıtadan uzun yıllar sonra bir ülke bu başarıyı sağladı. Son olarak 2002'de Senegal böyle bir performans göstermişti. Kadro olarak Senegal daha iyi görünmesine rağmen Fas'ın bu duruma gelmesi beni hiç şaşırtmadı. Nedenleri arasında Fas Futbol Federasyonu, liglerinde kulüplerin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi anladı. Buna göre yatırımlar yapıldı. Kendi kıtasındaki CAF Şampiyonlar Ligi'nde sürekli yarı final ve final oynayan takımlar çıkardılar. Ligin kalitesi yükseldikten sonra altyapılara büyük önem verdiler.

"TURNUVAYI İYİ ETÜT ETTİLER, AYAKLARI SAĞLAM BASTI"

Fas'ın kolektif oyun anlayışlarını bu zamana kadar bilmiyorduk. Uzun yıllardır çok yetenekli olmalarına karşın kolektif anlayışın dışında bir takımdı. Çözümleri çoğu zaman bireyselde arıyorlardı. Katar 2022'de bunu anlamışlar. Takım halinde hareket ediyorlar, ne yapacaklarını iyi biliyorlar. İspanya maçı tüm gerçekleri gözler önüne serdi. Defansif ağırlıklı bir kadroya sahipler. Bu organizasyonu iyi etüt ettiler. Skorda geriye hiç düşmediler. Bir soru işareti barındırsa da İspanya maçı şunu gösterdi; 'Net gol şansları yoktu ama Fas çok net 3 tane yüzde 100 gol fırsatı yakaladı.' Fas'ın iki ayağının yere basması takımı buralara getirdi, sürpriz değil.

"PORTEKİZ'İ DE ÇOK ZORLAYACAKLAR"

Portekiz ile eşleştiler. Ronaldo'suz Portekiz diyelim. İsviçre karşısındaki oyun onu gösterdi. Portekiz de bunu çözmüş, kolektif anlayışı benimsediler. Portekiz defansif varyasyonu çok iyi olan bir Fas ile karşılaşacak ve zorlanacak. Ama artık Portekiz'in bunu çözeceğine inanıyorum.

"TÜRKİYE DERS ÇIKARMALI!"

Başarının gelmesinde teknik kadronun yaklaşımı etkili oldu. Fas her zaman iyi bir takımdı bireysel açıdan ama birlikte olamadılar zamanında. 2016-19 arasında çalışan Herve Renard'dan biliyorum bunu. Herve'nin de ayrılma sebebi bundan kaynaklandı. Önceki teknik adamlar da böyleydi. Dolayısıyla Walid Regragui'nin teknik ekibinin başarısı olarak öne çıkıyor. Fas bu zamana kadar çalışmalarının karşılığını alıyor. Kaleciden tutun bütün defans organizasyonuna kadar…

Türkiye olarak Fas'ın oyunundan ders çıkarmamız gerekiyor. Futbol hep bireysel performans ve transferler üzerinden konuşuluyor. Oyun düzeni, var olan felsefeyle ve çalışmalarla ilgili bir ortam oluşturulmuyor. İşin sırrı, Fas bunu iyi anlamış ve bunu benimsemişler. Böylece sonuç da geldi.