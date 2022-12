Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor:

"Güçlü bir oyunla, duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk" - (Fenerbahçe maçı) "Final maçı demek için çok erken ama bir kırılma maçı olabilir"- Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu sene yeniden şampiyon olmak istediklerini söyledi.Bordo-mavililerin Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kampta gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç file bekçisi, "Çok oyuncu değişince saha içinde arkadaşının ne yaptığını bilmen gerekiyor. Geçen seneki kadroda yıllardır beraber oynadığımız arkadaşlar vardı. 11'de fazla oyuncu değişince uyum sorunu oluyor. Güçlü bir oyunla, duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk." ifadelerini kullandı.Sezonun geride kalan bölümünde kötü oynamadıklarını vurgulayan Uğurcan, "Sezonun ilk bölümde çok da kötü olmadığımızı düşünüyorum. Kamp bize iyi geldi. Hocanın istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık, ciddi rakiplerle oynadık. İlk bölüm çok kötü geçmedi. Önümüzde önemli bir maç var, Fenerbahçe maçı. O maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Geçen seneden çok oyuncu gitti geldi, uyum zor oluyor. Her zaman kolay olmuyor. Burada uyumumuzu geliştirmeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen sene ikinci top üzerine Cornelius olunca direkt hücuma gitmeye çalışmıştık. Bu sezon boy ortalaması biraz daha kısa. Geriden oyun kurarak çıkmaya çalışacağız. Bu kampta biraz onun üzerinde durduk. Geçen sene farklı oyun planı vardı, bu sene farklı oyun planı olacak."

"Edin (Visca) abi son 10 sezonda 10 gol, 10 asist yapmış her sezon. Kaybı, büyük eksiklikti. Bruno da çok kaliteli oyuncu. Her futbolcunun yerine oynatabileceğimiz adamlar var ama kalite çok farklı bir şey. İkisi de çok kaliteli isimler. Dorukhan geçen sene çok iyi oynamıştı. Onun da sakatlığı bizi büyük ölçüde etkiledi. Hocanın da elini kolunu bağladı. Geri dönmelerine çok sevindik. Saha içinde bize yardım edecek isimler."

"FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI KIRILMA MAÇI OLABİLİR"

Uğurcan Çakır, aranın ardından oynayacakları Fenerbahçe maçının kırılma müsabakası olabileceğini ifade etti.Fenerbahçe müsabakasının final maçı olmayacağını da vurgulayan Uğurcan, "Final maçı demek için çok erken ama bir kırılma maçı olabilir. Galip gelirsek bu sallantılı gidişin ardından galibiyet gelirse bizim için psikolojik ve moral anlamında iyi olacaktır. Aksi sonuçta ligin sonu değil." şeklinde görüş belirtti.

"Özel maçlar oluyor derbiler. Evinizde deplasmanda. Ekstra bir motivasyonum yok, her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Her maçın ayrı değeri var benim için. Geçen sene de derbi maçlarda iyi oynamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum."Trabzonspor'un her kulvarda iddialı olduğunu anlatan genç kaleci, "Sezona Şampiyonlar Ligi play-off'unda başladık. Sonra gruplarda fena olmayan bir performans sergiledik. 9 puanla çıkamadık gruptan. Basel ile karşılaşacağız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Son 16'ya iyi takımlar kaldı. Sonuna kadar gitmek istiyoruz, hedef varsa Trabzonspor peşinden koşuyor. Bunu başarabilecek kalitedeyiz. Ligde de kupada da her yerde iddiamız var." diye konuştu.

Hakan, Kaan ve Taha çok yetenekli kaleciler. Taha lig maçlarında iyi performans sergilemişti. Yetenekli olduklarını görüyordum, eksiklerini söylemeye çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara abilik yapmaya çalışıyorum, ben abilerimden öyle görmüştüm. Umarım Trabzonspor kalesini uzun yıllar korurlar."