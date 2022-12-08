Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor:

DÜNYA KUPASI'NDA İYİ KALECİ PERFORMNASLARI GÖRDÜĞÜNÜDE AKTARAN 26 YAŞINDAKİ KALECİ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:
"Geçen sene ikinci top üzerine Cornelius olunca direkt hücuma gitmeye çalışmıştık. Bu sezon boy ortalaması biraz daha kısa. Geriden oyun kurarak çıkmaya çalışacağız. Bu kampta biraz onun üzerinde durduk. Geçen sene farklı oyun planı vardı, bu sene farklı oyun planı olacak."
UĞURCAN, SAKATLIĞINI ATLATAN OYUNCULARA İLİŞKİN SORUYA İSE ŞU YANITI VERDİ:
"Edin (Visca) abi son 10 sezonda 10 gol, 10 asist yapmış her sezon. Kaybı, büyük eksiklikti. Bruno da çok kaliteli oyuncu. Her futbolcunun yerine oynatabileceğimiz adamlar var ama kalite çok farklı bir şey. İkisi de çok kaliteli isimler. Dorukhan geçen sene çok iyi oynamıştı. Onun da sakatlığı bizi büyük ölçüde etkiledi. Hocanın da elini kolunu bağladı. Geri dönmelerine çok sevindik. Saha içinde bize yardım edecek isimler."
"FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI KIRILMA MAÇI OLABİLİR"
Uğurcan Çakır, aranın ardından oynayacakları Fenerbahçe maçının kırılma müsabakası olabileceğini ifade etti.Fenerbahçe müsabakasının final maçı olmayacağını da vurgulayan Uğurcan, "Final maçı demek için çok erken ama bir kırılma maçı olabilir. Galip gelirsek bu sallantılı gidişin ardından galibiyet gelirse bizim için psikolojik ve moral anlamında iyi olacaktır. Aksi sonuçta ligin sonu değil." şeklinde görüş belirtti.
DERBİLERİN ÖZEL MAÇLAR OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZEN UĞURCAN, ŞUNLARI AKTARDI:
"Özel maçlar oluyor derbiler. Evinizde deplasmanda. Ekstra bir motivasyonum yok, her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Her maçın ayrı değeri var benim için. Geçen sene de derbi maçlarda iyi oynamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum."Trabzonspor'un her kulvarda iddialı olduğunu anlatan genç kaleci, "Sezona Şampiyonlar Ligi play-off'unda başladık. Sonra gruplarda fena olmayan bir performans sergiledik. 9 puanla çıkamadık gruptan. Basel ile karşılaşacağız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Son 16'ya iyi takımlar kaldı. Sonuna kadar gitmek istiyoruz, hedef varsa Trabzonspor peşinden koşuyor. Bunu başarabilecek kalitedeyiz. Ligde de kupada da her yerde iddiamız var." diye konuştu.
UĞURCAN ÇAKIR, TAKIMDAKİ GENÇ KALECİLERE İLİŞKİN ŞU İFADELERİYLE SÖZLERİNİ TAMAMLADI:
Hakan, Kaan ve Taha çok yetenekli kaleciler. Taha lig maçlarında iyi performans sergilemişti. Yetenekli olduklarını görüyordum, eksiklerini söylemeye çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara abilik yapmaya çalışıyorum, ben abilerimden öyle görmüştüm. Umarım Trabzonspor kalesini uzun yıllar korurlar."