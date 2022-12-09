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Giriş Tarihi: 9.12.2022 16:59

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 64'üncülüğe yükseldi

AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 64’üncülüğe yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 64'üncülüğe yükseldi. Milliler, ekim ayından bu yana, sıralamada puan bazında en büyük artışı gerçekleştiren ülke oldu.

FIFA'nın ekim ayından sonra ilk kez güncellediği dünya sıralamasına göre, puan bazında en büyük yükselişi, Türkiye (+10.23 puan) yaşadı.

Milliler, uluslararası maçlarda aldıkları başarılı sonuçların ardından toplamda 1383.24 puana ulaştı ve sıralamada 3 basamak çıkarak 64'üncülüğe yerleşti.

Sıralamanın zirvesinde 2017'den bu yana kalmaya devam eden ABD'yi, İsveç'i geçerek bir basamak yükselen Almanya, ikinci sıradan takip etti.

Sıralamanın ilk 10'unda, şu takımlar yer alıyor:

Sıra

Takım

Toplam Puan

Önceki puan

Puan farkı

1

 ABD

2078.5

 2087.48 -8.98

2

 Almanya

2073.73

 2064.75 8.98

3

 İsveç

2057.9

 2066.3 -8.40

4

 İngiltere

2052.9

 2051.61 1.29

5

 Fransa

2025.85

 2023.09 2.76

6

 Kanada

2003.97

 1997.31 6.66

7

 İspanya

2000.31

 1997.74 2.57

8

 Hollanda

1996.79

 1994.69 2.10

9

 Brezilya

1983.32

 1989.98 -6.66

10

 Güney Kore

1940

 1940 0.00
64 Türkiye 1383.24 1373.01 10.23

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A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 64'üncülüğe yükseldi
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