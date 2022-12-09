A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 64’üncülüğe yükseldi

FIFA'nın ekim ayından sonra ilk kez güncellediği dünya sıralamasına göre, puan bazında en büyük yükselişi, Türkiye (+10.23 puan) yaşadı.

Milliler, uluslararası maçlarda aldıkları başarılı sonuçların ardından toplamda 1383.24 puana ulaştı ve sıralamada 3 basamak çıkarak 64'üncülüğe yerleşti.

Sıralamanın zirvesinde 2017'den bu yana kalmaya devam eden ABD'yi, İsveç'i geçerek bir basamak yükselen Almanya, ikinci sıradan takip etti.

Sıralamanın ilk 10'unda, şu takımlar yer alıyor: