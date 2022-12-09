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Giriş Tarihi: 9.12.2022 09:21

Beşiktaşlı Montero, Kasımpaşa yolunda

Beşiktaşlı Montero, Kasımpaşa yolunda

Beşiktaş'ın kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'yla Kasımpaşa ilgileniyor. Stoper takviyesi planlayan Mavi-Beyazlılar, İspanyol oyuncu için temaslara başladı. İstanbul dışına çıkmak istemeyen Montero da bu transfere sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'yla Kasımpaşa ilgileniyor. Yeni teknik direktörleri Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda stoper hattına takviye planlayan mavi-beyazlılar, İspanyol oyuncu için temaslara başladı. İstanbul dışına çıkmak istemeyen 23 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. Anlaşma sağlanırsa, İspanyol stoper ligin ikinci yarısında Vodafone Park'a sadece 3.5 kilometre uzaklıktaki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda boy gösterecek.

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Beşiktaşlı Montero, Kasımpaşa yolunda
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