Fenerbahçe’de aranan golcü Serdar Dursun

3 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI, 1 PENALTI KAÇIRDI

Serdar'ın performansı en çok Valencia ve Pedro'nun sakatlığı ile forvet sıkıntısına düşen Jorge Jesus'u sevindirdi. Tecrübeli futbolcu, 3 hazırlık maçında 7 şut çekerken, ağları 3 kez havalandırıp bir de asist yaptı. Yüzde 77 pas ortalamasıyla takım arkadaşlarına yardım ederken, yüzde 45 ikili mücadele kazandı. 3-1 kazanılan Rayo Vallecano karşılaşmasını boş geçen Serdar, Villarreal mücadelesinde penaltıdan golü attı. Alanyaspor ağlarını iki kez havalandırırken, Lincoln'e asist yaptı. Bir de penaltı kaçırdı.