İki takım da hükmen mağlup

FF dün yaptığı toplantının ardından Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım'da oynanan olaylı İzmir derbisinin faturasını kesti veFederasyon,'un dün duyurduğu gibi tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaşananlar nedeniyle iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. Ayrıca takımların puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK'nın karar vereceği bildirildi. Karşılaşma 0-0 devam ederken Altay tribünlerinden, rakip seyircilerin bulunduğu tarafa fırlatılan işaret fişeğiyle bir kişi ağır yaralanmıştı.Ayrıca PFDK daha önce aldığı kararlaoynama cezası vermişti.