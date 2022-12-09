İki takım da hükmen mağlup

TFF dün yaptığı toplantının ardından Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım'da oynanan olaylı İzmir derbisinin faturasını kesti ve ders niteliğinde tarihi cezalaruyguladı. Federasyon, SABAH Spor'un dün duyurduğu gibi tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaşananlar nedeniyle iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. Ayrıca takımların puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK'nın karar vereceği bildirildi. Karşılaşma 0-0 devam ederken Altay tribünlerinden, rakip seyircilerin bulunduğu tarafa fırlatılan işaret fişeğiyle bir kişi ağır yaralanmıştı. Göztepeli bir holigan da sahayainip Altay kalecisi Ozan'a bayrak direğiylesaldırmıştı. Ayrıca PFDK daha önce aldığı kararla Altay'a 6, Göztepe'ye ise 4 maçseyircisiz oynama cezası vermişti.