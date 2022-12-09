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Giriş Tarihi: 9.12.2022

İki takım da hükmen mağlup

İki takım da hükmen mağlup
TFF dün yaptığı toplantının ardından Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım'da oynanan olaylı İzmir derbisinin faturasını kesti ve ders niteliğinde tarihi cezalar uyguladı. Federasyon, SABAH Spor'un dün duyurduğu gibi tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaşananlar nedeniyle iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. Ayrıca takımların puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK'nın karar vereceği bildirildi. Karşılaşma 0-0 devam ederken Altay tribünlerinden, rakip seyircilerin bulunduğu tarafa fırlatılan işaret fişeğiyle bir kişi ağır yaralanmıştı. Göztepeli bir holigan da sahaya inip Altay kalecisi Ozan'a bayrak direğiyle saldırmıştı. Ayrıca PFDK daha önce aldığı kararla Altay'a 6, Göztepe'ye ise 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

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İki takım da hükmen mağlup
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