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Giriş Tarihi: 9.12.2022 14:53

İngiliz futbolcu Ben White'ın Katar'dan ayrılma nedeni ortaya çıktı

İngiliz futbolcu Ben White’ın Katar’dan ayrılma nedeni ortaya çıktı

İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası kampından özel nedenlerle ayrıldığı açıklanan Ben White'ın bir antrenörle tartıştığı öne sürüldü.

2022 Dünya Kupası sırasında İngiliz savunmacı Ben White kafileden ayrılmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu, yıldız stoperin özel nedenlerden dolayı Katar'dan ayrıldığını duyururken ülke basınında konuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Daily Star'ın haberine göre Ben White, uzun süredir Gareth Southgate'in yardımcılığını yapan Steve Holland ile bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine futbolcunun kamptan ayrılmasına izin verildi.

Kulübü Arsenal ve birçok takım arkadaşı, bu kararın ardından oyuncuya sosyal medyada destek vermişti. Federasyon, Ben White'ın kamptan ayrılma nedeniyle ilgili bilgi vermemişti.

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İngiliz futbolcu Ben White'ın Katar'dan ayrılma nedeni ortaya çıktı
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