Futbol: Spor Toto 1. Lig Ankara Keçiörengücü: 1 - Adanaspor: 0

Süper Toto 1. Lig'de güne iki karşılaşma ile başlandı. Tuzlaspor sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken,Ankara Keçiörengücü sahasında Adanaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibinde galibiyeti getiren golü 57. dakikada Erkam Reşmen attı. Bu skorla birlikte Keçiörengücü kendisiyle aynı puanda olan Çaykur Rizespor'un arkasında 29 puanla 3. sırada yer aldı. Ankara temsilcisi 17 Aralık'ta Yeni Malatya ile karşılaşacak

Stat: Aktepe

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Mehmet Kapluhan, Burak Cansız

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Mikail Okyar, Rashad Muhammed (Dk. 90+3 Camara), Abdullah Aydın (Dk. 46 Eze), Olawoyin, Bekir Karadeniz (Dk. 90 Balaj), Melih İnan (Dk. 63 Aykut Çeviker)

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Ferhat Katipoğlu, Yiğithan Güveli, Roche, Emre Kaplan, Benasser, Hakan Yeşil (Dk. 86 Hakkı Türker), Burak Çoban (Dk. 76 Ahmethan Köse), Ferreira (Dk. 62 Sacko), Tetteh (Dk. 86 Metehan Altunbaş), Iseka

Gol: Dk. 57 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 37 Erhan Kartal, Dk. 45 Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü), Dk. 37 Iseka, Dk. 76 Yiğithan Güveli, Dk. 86 Roche (Adanaspor)