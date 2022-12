Patrick Vieira: Fransa - İngiltere maçında iyi oynayanın kazanmasını diliyorum

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde Regnum Carya'da kamp çalışmalarına devam eden Premier Lig ekibinde teknik direktör Patrick Viera ve takımın tecrübeli isimlerinden Joel Ward, yarın Napoli ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Buraya geldiklerinden bu yana her şeyin çok iyi olduğunu belirten Viera, "Organizasyon anlamında her şey mükemmel. Sahaların durumu, oteller, hazırlık maçında karşılaştığımız takımlar beklediğimizin üstünde. Bu kamp beklentimizi karşıladı. Bundan dolayı gayet memnunum" diye konuştu.

"İTALYA'DA BİRÇOK TAKIMIN ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR"

Napoli'nin İtalya Serie A'daki şampiyon şansını da değerlendiren Viera, "Napoli'nin futbol kalitesi üst düzeyde. Performans olarak beklentileri karşılayan bir yapıdalar bu sene. İtalyan ligi yakından takip ettiğim bir lig. Birçok takımın şansı var diyebilirim. Yine de Napoli bireysel ve kolektif yetenekler anlamında çok üst düzey bir takım. İyi bir hocaya sahipler. Sonuna kadar mücadele ederlerse neden olmasın. Ancak birçok takımın şansı var" ifadelerini kullandı.

"İYİ OYNAYAN TARAFIN KAZANMASINI DİLİYORUM"

Uzun yıllar İngiltere'de forma giyen Patrick Viera, Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmada iyi oynayan tarafın kazanmasını diledi. Dünya Kupası'nın şu ana kadar beklentileri karşıladığını söyleyen Viera, "Organizasyon anlamında çok iyi maçlar oynandı. Oraya giden arkadaşlarımdan olumsuz bir geri dönüş almadım. Fransa - İngiltere karşılaşması. Maalesef tek tarafın kazanacağı bir maç olacak. Çok zorlu bir maç. Hangi taraf kazanacak; ilk 11'lere bakacak olursak Fransa'da baskıyı kaldıracak ve çok büyük tecrübelere sahip isimler ön plana çıkıyor. İngiltere ise kolektif anlamda daha iyi işler çıkartan bir takım. Bakalım hangi takım daha iyi oynayacak. İyi oynayan tarafın kazanmasını diliyorum" dedi.

JOEL WARD: İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ

Takımın tecrübeli isimlerinden Joel Ward ise Regnum Carya'da her şeyin çok iyi olduğunu ifade etti. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Ward, "Tesisler, sahalar çok iyi. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İhtiyacımız olan her şey elimizden elimizin altında" diye konuştu.