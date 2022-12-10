Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Patrick Vieira: Fransa - İngiltere maçında iyi oynayanın kazanmasını diliyorum
Giriş Tarihi: 10.12.2022 16:21

Patrick Vieira: Fransa - İngiltere maçında iyi oynayanın kazanmasını diliyorum

DHA
Patrick Vieira: Fransa - İngiltere maçında iyi oynayanın kazanmasını diliyorum

FIFA 2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken eski Fransa milli takım oyuncusu Patrick Viera açıklamalarda bulundu. Fransa İngiltere karşılaşmasında tek bir tarafın kazanacağı maç olacağını ifade eden Vieira " İyi oynayan tarafın kazanmasını diliyorum" dedi.

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde Regnum Carya'da kamp çalışmalarına devam eden Premier Lig ekibinde teknik direktör Patrick Viera ve takımın tecrübeli isimlerinden Joel Ward, yarın Napoli ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Buraya geldiklerinden bu yana her şeyin çok iyi olduğunu belirten Viera, "Organizasyon anlamında her şey mükemmel. Sahaların durumu, oteller, hazırlık maçında karşılaştığımız takımlar beklediğimizin üstünde. Bu kamp beklentimizi karşıladı. Bundan dolayı gayet memnunum" diye konuştu.
"İTALYA'DA BİRÇOK TAKIMIN ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR"
Napoli'nin İtalya Serie A'daki şampiyon şansını da değerlendiren Viera, "Napoli'nin futbol kalitesi üst düzeyde. Performans olarak beklentileri karşılayan bir yapıdalar bu sene. İtalyan ligi yakından takip ettiğim bir lig. Birçok takımın şansı var diyebilirim. Yine de Napoli bireysel ve kolektif yetenekler anlamında çok üst düzey bir takım. İyi bir hocaya sahipler. Sonuna kadar mücadele ederlerse neden olmasın. Ancak birçok takımın şansı var" ifadelerini kullandı.
"İYİ OYNAYAN TARAFIN KAZANMASINI DİLİYORUM"
Uzun yıllar İngiltere'de forma giyen Patrick Viera, Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmada iyi oynayan tarafın kazanmasını diledi. Dünya Kupası'nın şu ana kadar beklentileri karşıladığını söyleyen Viera, "Organizasyon anlamında çok iyi maçlar oynandı. Oraya giden arkadaşlarımdan olumsuz bir geri dönüş almadım. Fransa - İngiltere karşılaşması. Maalesef tek tarafın kazanacağı bir maç olacak. Çok zorlu bir maç. Hangi taraf kazanacak; ilk 11'lere bakacak olursak Fransa'da baskıyı kaldıracak ve çok büyük tecrübelere sahip isimler ön plana çıkıyor. İngiltere ise kolektif anlamda daha iyi işler çıkartan bir takım. Bakalım hangi takım daha iyi oynayacak. İyi oynayan tarafın kazanmasını diliyorum" dedi.
JOEL WARD: İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ
Takımın tecrübeli isimlerinden Joel Ward ise Regnum Carya'da her şeyin çok iyi olduğunu ifade etti. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Ward, "Tesisler, sahalar çok iyi. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İhtiyacımız olan her şey elimizden elimizin altında" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: EYT yaş sınırı ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için Bakan Bilgin'den FLAŞ açıklama!
Gabar'dan petrol fışkırıyor! Günlük 400 bin $’lık üretim yapılıyor
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı! Kodun rengi: Turuncu
Dev yatırımlar: Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! Samsun Türkiye Yüzyılı'na hazır
CHP'den ihraç edilmişti! Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 3 Aralık'ta açıklanan vizyon CHP'nin köklerinden kopuşudur...
Sıkıysa cep telefonunu bulun
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti
İnsanı yoran adam
ARKADAŞINA GÖNDER
Patrick Vieira: Fransa - İngiltere maçında iyi oynayanın kazanmasını diliyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA