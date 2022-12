Fenerbahçe’den Samet Akaydın açıklaması! Transfer iddiaları gündeme gelmişti...

Takımın güzel bir aile ortamına sahip olduğunu ve zirve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, "Dünya çapında bir hocamız ve çok güçlü bir oyunumuz var. Taraftarlarımız, başkanımıza, yöneticilerimize ve takımımıza güvensin. Sezonun ilk bölümündeki performanslarını devam ettirsinler. Bir bütün olmayı sürdürelim. Lig yarışında iniş ve çıkışlar olur, bu doğaldır. Önemli olan hedefe odaklanmak. Futbol, adil bir şekilde sahada bırakılırsa her mücadeleye hazırız. Bu konuda takımımız, üst düzey performansıyla zirve mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. Yarışı saha dışına çekmek isteyenlerin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Selahattin Baki, Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un "Ligi bitirtmeyiz." ifadesine ilişkin soruya ise şu yorumu yaptı:

"Olay 'Ligi bitirmeyiz' ile başladı, 15-20 gün içinde 'Şova devam' ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Rekabeti bir kenara bırakın, bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım. 'Katil ilk olay yerine gelendir' deniyor, 'Savaş gelirse hoş gelir sefa gelir' ifadeleri kullanılıyor. Bunlar hiç normal olmayan söylemler. Bu sözler yöneticileri çok fazla etkilemiyor ancak sonra kahvelerde, tribünlerde insanlar karşı karşıya geliyorlar. Bu konuda taraftarların arasından geldiğim için bu sözlerin onlara yansımasını çok iyi biliyorum. Yöneticilerin aklıselim olması gerekiyor."

Fenerbahçe'nin yıllardır adaleti istediğini hatırlatan Baki, şöyle devam etti:

"Şova devam denilirken bu şov futbol şov mu yoksa adaletsizlik şovu mu? Onu merak ediyoruz.Futbolsa tamam, mücadeleyi hep beraber verelim ama şov adaletsizlik şovuysa yaşanacak her şeyi takipteyiz, buna izin vermeyeceğiz. Bunların normal cümleler olmadığını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunu dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bilhassa adalet hezeyanları ardında, çıkan çıkmayan haklı haksız kartların, kötü performansta istikrar sahibi hakemlerin, kısaca her şeyin farkındayız. Bizim yıllardır istediğimiz tek şey adalet. Bu konuda her sezon başında çağrı yapıyoruz. Biz yıllarca bunun sözcülüğünü yaparken yanımızda olmayanlar, bu sezon bu kavramın arkasına sığınmış vaziyette. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk potasında olsa hiç kimse uğradığı adaletsizliklerden bahsetmiyor. Yarıştan koparsak eğer iş işten geçtikten sonra birkaç yorumcu çıkıp o zaman az da olsa dile getirebiliyor gerçekleri. Demek istediğim bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır"

Baki, Erden Timur ile Mehmet Büyükekşi'nin görüşmesi ve verdiği fotoğraf üzerine gelen bir soruyu da şu şekilde yanıtladı:

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi eminim Erden Timur'un açıklamalarını tasvip etmemiştir ama sonuç itibarıyla her kulübün yöneticileriyle ilişkisi olması gerekiyor. Ne konuştukları da önemli. Erden Timur ziyaret esnasında da 'Ligi bitirtmeyiz' dememiştir herhalde. Beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. Komplo teorilerine inanmıyorum. Sayın Büyükekşi, iyi gitmeye çalışıyor. Sıfır siyaset içinde ve herkese eşit mesafede olmaya çalışıyor. Ancak 'Ligi bitirtmeyiz' cümlesini kimsenin unutmaması gerekiyor. Biz, bu 'Şov devam edecek' ifadesini de sorguluyoruz. Bu şov saha içinde futbol şovuysa kollarımızı açıp bekleriz. Korakor mücadeleye hazırız. Keza hangi takımın sahada şov yaptığını tarafsız futbol kamuoyu takdir ediyordur. Adaletsizlik şovu ise de takipteyiz, buradayız."