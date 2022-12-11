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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Fransız giyotini

YUSUF TURHAN
Fransız giyotini

Nefes kesen şölende Horozlar, Tchouameni ve Giroud ile zafere uzandı. Penaltıdan bir gol bulan Harry Kane ikinciyi dışarı atınca Fransa, süprizlerin takımı Fas’a rakip oldu

İngiliz medyasının, takımı tutucu oynatmakla eleştirdiği teknik direktör Southgate, daha önceki turnuvalarda görkemli futbolla derece yapamadığından bu tür romantik nasihatlere kulağını tıkamış, kontrollü ve geçiş oyunuyla Katar'da epey yol kat etmişti. Ancak şampiyon Fransa karşısında daha fazlasını yapması gerekiyordu. Orta alanda Bellingham- Rice-Henderson üçlüsüne Foden ve Saka da yaklaşınca Ada ekibi, Horozlara topu vermek istemedi. Deschamps'ın makinesi Fransa, ani bir atakta Tchouameni ile İngilizleri kendi silahıyla vurdu. Harry Kane'nin iki muhteşem şutunu, Tottenham'dan takım arkadaşı Hugo Lloris kurtardı. Fransız kalecinin, 54'te penaltının başına geçen Kane karşısında bu kez şansı tutmadı. İngilizler Mbappe'yi durdurdu ama sahadaki ihtiyar kurt Giroud, 'ben de varım' dedi. Kane, 2. penaltıyı ve ülkesinin 56 yıl sonra kupaya kavuşma özlemini dışarı atarken, bu futbol şöleninin ödülünü de Fransızlar aldı...

REKORLAR VE DRAMLAR!
Harry Kane, İngiltere Milli Takımı'nda en çok gol atan isim olan Wayne Rooney'in (53) rekorunu egale etmesine rağmen ikinci penaltıyı dışarı atınca büyük bir dram yaşadı. Fransa'yı zafere taşıyan Giroud ise 53 golle milli formayla en skorer oyuncu olma unvanını geliştirdi. Harry Kane'in 2. penaltısını kurtaran kaleci Lloris de 143 kez milli olup Lilian Thuram'ın (142) rekoru tarihe gömdü...

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Çeyrek finalde İngiltere'yi eleyen Fransa, 1998'den (Brezilya) bu yana Dünya Kupası'na 'son şampiyon' unvanıyla katılıp yarı finale yükselen ilk ülke oldu.

BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL: Alkışlanacak mücadele
İki güçlü takımın çeyrek final mücadelesi tahmin ettiğim gibi zevkli ve kaliteli geçti. Kalitenin yanında da etkili ikili mücadeleler vardı. Fransa Tchouameni'nin attığı çok güzel sürpriz bir golle skor avantajını yakaladı. Ondan sonra doğal olarak bu tip zorlu maçlarda skor avantajına sahip olan takım daha kontrollü oynar. Fransa da savunmaya ağırlık verdi. İkinci devreye İngiltere çok hızlı başladı. Çok önemli bir gol kaçırdılar sonra penaltıdan skora denge geldi. Maçın seyir zevki daha yükseldi. Her neticenin olabileceği görülüyordu. Ve sahneye Groud çıktı, alışılmış bir kafa golüyle takımın öne geçirdi. İngiltere hemen reaksiyon verdi ve penaltı kazandı. Bu kez Kane, topu auta atınca Fransa'nın yarı final yolu açıldı. Dünkü maçın ilginç yönlerinden biri de ikinci yarıda Mbappe ile Walker'ın bir topun peşinden yüz metre finişini andıran sprintleriydi. Walker da fizik gücüyle Mbappe'ye adım attırmadı.

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