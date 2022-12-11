Fransız giyotini

İngiliz medyasının, takımı tutucu oynatmakla eleştirdiği teknik direktör Southgate, daha önceki turnuvalarda görkemli futbolla derece yapamadığından bu türkulağını tıkamış, kontrollü ve geçiş oyunuyla Katar'da epey yol kat etmişti. Ancak şampiyon Fransa karşısında daha fazlasını yapması gerekiyordu. Orta alanda Bellingham- Rice-Henderson üçlüsüne Foden ve Saka da yaklaşınca Ada ekibi, Horozlara topu vermek istemedi., ani bir atakta Tchouameni ile İngilizleri kendi silahıyla vurdu. Harry Kane'nin iki muhteşem şutunu,Fransız kalecinin, 54'te penaltının başına geçen Kane karşısında bu kez şansı tutmadı. İngilizler Mbappe'yi durdurdu ama, 'ben de varım' dedi. Kane, 2. penaltıyı ve ülkesininbu futbol şöleninin ödülünü de Fransızlar aldı...Harry Kane, İngiltere Milli Takımı'nda en çok gol atan isim olan Wayne Rooney'inrekorunu egale etmesine rağmen ikinci penaltıyı dışarı atınca büyük bir dram yaşadı. Fransa'yı zafere taşıyanmilli formayla en skorer oyuncu olma unvanını geliştirdi.'in 2. penaltısını kurtaran kaleci Lloris demilli olup Lilian Thuram'ın (142) rekoru tarihe gömdü...Çeyrek finalde İngiltere'yi eleyen Fransa, 1998'den (Brezilya) bu yana Dünya Kupası'na 'son şampiyon' unvanıyla katılıp yarı finale yükselen ilk ülke oldu.İki güçlü takımın çeyrek final mücadelesi tahmin ettiğim gibi zevkli ve kaliteli geçti. Kalitenin yanında davardı. Fransa Tchouameni'nin attığı çok güzel sürpriz bir golle skor avantajını yakaladı. Ondan sonra doğal olarak bu tip zorlu maçlarda skor avantajına sahip olan takım daha kontrollü oynar. Fransa da savunmaya ağırlık verdi. İkinci devreye İngiltere çok hızlı başladı. Çok önemli bir gol kaçırdılar sonra penaltıdan skora denge geldi. Maçın seyir zevki daha yükseldi. Her neticenin olabileceği görülüyordu. Ve sahneye Groud çıktı,İngiltere hemen reaksiyon verdi ve penaltı kazandı. Bu kez Kane, topu auta atınca Fransa'nın yarı final yolu açıldı. Dünkü maçın ilginç yönlerinden biri de ikinci yarıdabir topun peşinden yüz metre finişini andıran sprintleriydi. Walker da fizik gücüyle Mbappe'ye adım attırmadı.