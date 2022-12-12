Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yaptıktan sonra İstanbul'a dönen Fenerbahçe, 1 günlük izin sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Kulüp açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Saha idmanında bir süre pas çalışan sarı-lacivertli ekip, taktik ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.