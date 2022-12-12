Galatasaray’da kampın meyvesi Yusuf Demir

OKAN BURUK NE DEDİ?

Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık. Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu. 18 yaşında Barcelona görmüş bir oyuncu. O yetenek var ki Barcelona'da forma giydi. Yusuf'u yeniden Barcelona'daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor. Bir dönem sakatlığı oldu. Ondan dolayı değerlendiremedik. Birkaç maçta yabancı oyuncu kuralından dolayı oynatamadık. Hazırlık maçları Yusuf için de iyi oldu.