10’ların günü

Bir yanda dünyanın her adımını merakla izlediği 10 numaralı forması ile Messi ve arkadaşları Diğer yanda 'tur canavarı' lakabını alan Hırvatistan'ın pas ustası kaptanı 10 numaralı Modric ile kurmayları
İki takım üçüncü kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. 1998'deki eşleşmede1-0 ile Arjantin gülerken2018'de kazanan, 3-0 ileHırvatistan oldu.
ARJANTİN daha önce yarı final oynadığı 5 eşleşmenin tamamında turu geçen ekipti.
2018'IN ardından Hırvatistan, Katar 2022'de de final oynarsa üst üste iki Dünya Kupası'ndafinale çıkan 4. Avrupaülkesi olacak (İtalya,Hollanda, Almanya).
DÜNYA Kupası arenasında Arjantin, Avrupa ülkeleri ile oynadığı son 7 maçta sadece 1 kezkazanırken 3 beraberlik ve 3mağlubiyet aldı. Tek galibiyet ise bu turnuvada gruplarda Polonya (2-0) karşısında geldi.
HIRVATİSTAN, kupatarihinde maçlardaaçılış golünüatmadan yarıfinale ulaşan tek takımdurumunda.
AVRUPA ekibi, Dünya Kupası'ndaki eleme turlarında sahaya çıktığı 10maçta da ağları sarstı.
HIRVATİSTAN, kupa tarihinde seri penaltılara kaldığı 4maçta da turu geçen ülke oldu.
AVRUPA temsilcisi, geride kalan 5 maçta normal sürelerde sadece 1 galibiyet elde etti...
MESSİ Rekorlar için sahada!
Arjantinliyıldız için bugün rekorlarına rekor ekleme günü… Messi, 25 kez sahaya çıkarak en çok Dünya Kupası oynayan isim olan Alman Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olacak. 10 gole ulaşarak Batistuta'yı yakalayan Tangocu, bugün ağları sarsarsa Arjantin tarihinin kupa tarihindeki en golcüsü durumuna gelecek. Messi (7),asist yaparsa da ülkesinin en çok asistyapan ismi Maradona'ya (8) yetişecek.
MODRIC Adını tarihe kazıyacak
Luka Modric, kaptanlığını yaptığı Hırvatistan ile birlikte bugün maça ilk 11'de başlarsa adını da efsaneler arasına yazdıracak. Modric, 37 yaşından sonra turnuvada 6 maça da ilk 11'de başlayan Nilton Santos, Dino Zoffve Peter Shilton'ın ardından dördüncü isim olacak.