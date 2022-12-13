10’ların günü

İki takım üçüncü kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.ARJANTİN daha önce yarı final oynadığıtamamında turu geçen ekipti.2018'IN ardından Hırvatistan, Katar 2022'de de final oynarsa üst üste ikiDÜNYA Kupası arenasında Arjantin, Avrupa ülkeleri ile oynadığı sonTek galibiyet ise bu turnuvada gruplarda Polonya (2-0) karşısında geldi.HIRVATİSTAN,AVRUPA ekibi, Dünya Kupası'ndaki eleme turlarındaHIRVATİSTAN, kupa tarihinde seri penaltılara kaldığıgeçen ülke oldu.AVRUPA temsilcisi, geride kalan 5 maçta normal sürelerde sadece 1 galibiyet elde etti...Arjantinliyıldız için bugün rekorlarına rekor ekleme günü… Messi, 25 kez sahaya çıkarak en çok Dünya Kupası oynayan isim olan Alman Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olacak. 10 gole ulaşarak Batistuta'yı yakalayan Tangocu, bugün ağları sarsarsa Arjantin tarihinin kupa tarihindeki en golcüsü durumuna gelecek.Luka Modric, kaptanlığını yaptığı Hırvatistan ile birlikte bugün maça ilk 11'de başlarsa adını da efsaneler arasına yazdıracak. Modric, 37 yaşından sonra turnuvada 6 maça da ilk 11'de başlayan'ın ardından dördüncü isim olacak.