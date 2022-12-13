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Giriş Tarihi: 13.12.2022

10’ların günü

SUAT UMURHAN
10’ların günü

Bir yanda dünyanın her adımını merakla izlediği 10 numaralı forması ile Messi ve arkadaşları Diğer yanda 'tur canavarı' lakabını alan Hırvatistan'ın pas ustası kaptanı 10 numaralı Modric ile kurmayları

İki takım üçüncü kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. 1998'deki eşleşmede 1-0 ile Arjantin gülerken 2018'de kazanan, 3-0 ile Hırvatistan oldu.
ARJANTİN daha önce yarı final oynadığı 5 eşleşmenin tamamında turu geçen ekipti.
2018'IN ardından Hırvatistan, Katar 2022'de de final oynarsa üst üste iki Dünya Kupası'nda finale çıkan 4. Avrupa ülkesi olacak (İtalya, Hollanda, Almanya).
DÜNYA Kupası arenasında Arjantin, Avrupa ülkeleri ile oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez kazanırken 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Tek galibiyet ise bu turnuvada gruplarda Polonya (2-0) karşısında geldi.
HIRVATİSTAN, kupa tarihinde maçlarda açılış golünü atmadan yarı finale ulaşan tek takım durumunda.
AVRUPA ekibi, Dünya Kupası'ndaki eleme turlarında sahaya çıktığı 10 maçta da ağları sarstı.
HIRVATİSTAN, kupa tarihinde seri penaltılara kaldığı 4 maçta da turu geçen ülke oldu.
AVRUPA temsilcisi, geride kalan 5 maçta normal sürelerde sadece 1 galibiyet elde etti...




MESSİ
Rekorlar için sahada!
Arjantinli yıldız için bugün rekorlarına rekor ekleme günü… Messi, 25 kez sahaya çıkarak en çok Dünya Kupası oynayan isim olan Alman Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olacak. 10 gole ulaşarak Batistuta'yı yakalayan Tangocu, bugün ağları sarsarsa Arjantin tarihinin kupa tarihindeki en golcüsü durumuna gelecek. Messi (7), asist yaparsa da ülkesinin en çok asist yapan ismi Maradona'ya (8) yetişecek.

MODRIC
Adını tarihe kazıyacak
Luka Modric, kaptanlığını yaptığı Hırvatistan ile birlikte bugün maça ilk 11'de başlarsa adını da efsaneler arasına yazdıracak. Modric, 37 yaşından sonra turnuvada 6 maça da ilk 11'de başlayan Nilton Santos, Dino Zoff ve Peter Shilton'ın ardından dördüncü isim olacak.

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