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Giriş Tarihi: 13.12.2022 08:10 Son Güncelleme: 13.12.2022 08:17

2022 Dünya Kupası'nda '10'ların günü! Messi mi, Modric mi?

SUAT UMURHAN
2022 Dünya Kupası’nda ’10’ların günü! Messi mi, Modric mi?

Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı Arjantin-Hırvatistan maçı ile başlıyor... Bir yanda dünyanın her adımını merakla izlediği 10 numaralı forması ile Lionel Messi ve arkadaşları, diğer yanda ‘tur canavarı’ lakabını alan Hırvatistan’ın pas ustası kaptanı 10 numaralı Modric ile kurmayları...

İki takım üçüncü kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. 1998'deki eşleşmede 1-0 ile Arjantin gülerken 2018'de kazanan, 3-0 ile Hırvatistan oldu. 2018'in ardından Hırvatistan, Katar 2022'de de final oynarsa üst üste iki Dünya Kupası'nda finale çıkan 4. Avrupa ülkesi olacak (İtalya, Hollanda, Almanya). Avrupa ekibi, Dünya Kupası'ndaki eleme turlarında sahaya çıktığı 10 maçta da ağları sarstı.

Arjantin daha önce yarı final oynadığı 5 eşleşmenin tamamında turu geçen ekipti. Dünya Kupası arenasında Arjantin, Avrupa ülkeleri ile oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez kazanırken 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Tek galibiyet ise bu turnuvada gruplarda Polonya (2-0) karşısında geldi. Hırvatistan, kupa tarihinde maçlarda açılış golünü atmadan yarı finale ulaşan tek takım durumunda. Avrupa temsilcisi, geride kalan 5 maçta normal sürelerde sadece 1 galibiyet elde etti... Hırvatlar, kupa tarihinde seri penaltılara kaldığı 4 maçta da turu geçen ülke oldu.

MESSI REKORLAR İÇİN SAHADA
Lionel Messi için bugün rekorlarına rekor ekleme günü... Messi, 25 kez sahaya çıkarak en çok Dünya Kupası oynayan isim olan Alman Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olacak. 10 gole ulaşarak Batistuta'yı yakalayan Tangocu, bugün ağları sarsarsa Arjantin tarihinin kupa tarihindeki en golcüsü durumuna gelecek. Messi (7), asist yaparsa da ülkesinin en çok asist yapan ismi Maradona'ya (8) yetişecek.

MODRIC ADINI TARİHE KAZIYACAK
Luka Modric, kaptanlığını yaptığı Hırvatistan ile birlikte bugün maça ilk 11'de başlarsa adını da efsaneler arasına yazdıracak. Modric, 37 yaşından sonra turnuvada 6 maça da ilk 11'de başlayan Nilton Santos, Dino Zoff ve Peter Shilton'ın ardından dördüncü isim olacak.

ARJANTİN - HIRVATİSTAN

STAT: Lusail
SAAT: 22.00
HAKEM: Daniele Orsato
YAYIN: TRT 1

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Mac Allister, Rodrigo, Fernandez, Di Maria, Messi, Alvarez
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, Vlasisc, Perisic, Kramaric

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2022 Dünya Kupası'nda '10'ların günü! Messi mi, Modric mi?
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