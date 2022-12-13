2022 Dünya Kupası’nda ’10’ların günü! Messi mi, Modric mi?

Arjantin daha önce yarı final oynadığı 5 eşleşmenin tamamında turu geçen ekipti. Dünya Kupası arenasında Arjantin, Avrupa ülkeleri ile oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez kazanırken 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Tek galibiyet ise bu turnuvada gruplarda Polonya (2-0) karşısında geldi. Hırvatistan, kupa tarihinde maçlarda açılış golünü atmadan yarı finale ulaşan tek takım durumunda. Avrupa temsilcisi, geride kalan 5 maçta normal sürelerde sadece 1 galibiyet elde etti... Hırvatlar, kupa tarihinde seri penaltılara kaldığı 4 maçta da turu geçen ülke oldu.