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Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:00

Finalin ismi değişmezse, Fransa ve Hırvatistan tarihe geçecek

AA
Finalin ismi değişmezse, Fransa ve Hırvatistan tarihe geçecek

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlarken, Fransa ve Hırvatistan final biletini alması halinde tarihe geçecek.

- Rusya 2018'de final oynayan iki ülke, 1986 ve 90 Dünya Kupalarında üst üste final oynayan Arjantin ve Batı Almanya'nın ardından bunu ikinci kez başaracak

Rusya 2018'de final oynayan iki ülke, 1986 ve 90 Dünya Kupalarında üst üste final oynayan Arjantin ve Batı Almanya'nın ardından bunu ikinci kez başaracak.

Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Batı Almanya'yı 3-2 yenerek tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

"Tangocular"ın gollerini 23. dakikada Jose Brown, 56. dakikada Jorge Valdano ve 84. dakikada Jorge Burruchaga atarken, "Panzerler"in golleri 74. dakikada Karl-Heinz Rummenigge ve 81. dakikada Rudi Völler'den geldi.

İtalya'da düzenlenen ve Olimpiyat Stadı'nda oynanan 1990 Dünya Kupası finalinde ise bu kez Batı Almanya, 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltı golüyle Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Rusya 2018'de Fransa'ya tarihinin ikinci şampiyonluğunu getiren finalde ise Didier Deschamps'ın öğrencileri, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti.

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Finalin ismi değişmezse, Fransa ve Hırvatistan tarihe geçecek
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