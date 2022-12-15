İdolü için dağları aştı

ırvatistan'ı 3-0 yenip, tarihinde 6. kez finale yürüyen Arjantin'de Julian Alvarez, attığı iki golle yıldızlaştı. Katar'a Lautaro Martinez'in yedeği olarak gelen, ortaya çıkan fotoğraf, geceye damgasını vurdu. Henüz 11 yaşındayken hayranı olduğu Messi ile objektiflere gülümseyen oyuncunun, bu kareyi çekebilmek içinArjantin'deki Copa America öncesindeyaşadığı kasaba olan Calchin'dentam 123 km. kat edip kardeşleriveile milli takımın kampyaptığı Cordoba'daki otele gitti. Güvenliğiaşarak kampa kaçak olarak giranAlvarez, Messi'yi bulup fotoğraf çektirdi.LIONEL Messi, Katar'daki finalin son Dünya Kupası maçı olacağını açıkladı. Artık 35 yaşına gelen ve kariyerinin son basamaklarını çıkan Arjantinli yıldız, "Dünya Kupası yolculuğumu bir finalde son maçımı oynayarak bitirdiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir sonraki turnuva için uzun yıllar var.ifadelerini kullandı.