İdolü için dağları aştı

11 yaşındayken kasabasından 123 kilometre yol gidip kaçak girdiği kampta hayranı olduğu Messi ile fotoğraf çektiren başarılı oyuncu, 11 yıl sonra bu kez zafer karesini paylaştı
Hırvatistan'ı 3-0 yenip, tarihinde 6. kez finale yürüyen Arjantin'de Julian Alvarez, attığı iki golle yıldızlaştı. Katar'a Lautaro Martinez'in yedeği olarak gelen 22 yaşındaki süper yetenek,idolü olan Messi ile ülkesinişampiyonluğa bir adımdaha yaklaştırırken, ortaya çıkan fotoğraf, geceye damgasını vurdu. Henüz 11 yaşındayken hayranı olduğu Messi ile objektiflere gülümseyen oyuncunun, bu kareyi çekebilmek için harcadığı çaba filmlerekonu olacak cinsten.
GÜVENLİK KORİDORUNU AŞIP KAMPA GİRDİ
Alvarez, 2011 yılında Messi iletanışma fırsatını kaçırmak istemedi.Arjantin'deki Copa America öncesindeyaşadığı kasaba olan Calchin'dentam 123 km. kat edip kardeşleri Rafaelve Agustin ile milli takımın kampyaptığı Cordoba'daki otele gitti. Güvenliğiaşarak kampa kaçak olarak giranAlvarez, Messi'yi bulup fotoğraf çektirdi.Takvimler 2022'yi gösterdiğinde bukez Messi ile yine aynı karede final sevincinikutlarken yer aldı.
'YOLCULUĞUM ARTIK BİTİYOR'
LIONEL Messi, Katar'daki finalin son Dünya Kupası maçı olacağını açıkladı. Artık 35 yaşına gelen ve kariyerinin son basamaklarını çıkan Arjantinli yıldız, "Dünya Kupası yolculuğumu bir finalde son maçımı oynayarak bitirdiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir sonraki turnuva için uzun yıllar var. Bunu yapabileceğimisanmıyorum. Buşekilde bitirmek en iyisi" ifadelerini kullandı.