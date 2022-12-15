MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, taraftar gruplarıyla bir araya geldi

Beştepe Tesisleri'nde taraftar gruplarıyla bir araya gelen Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en aktif taraftar gruplarına sahip olduklarını dile getiren Koca, "Ankaragücü tarihinde az olan bir şeyi gerçekleştirerek bütün tribün gruplarını bir araya getirdik. Maalesef tribün gruplarının parçalı olması bazı istismarlara neden oluyordu. Bunun önüne geçmek için arkadaşlarımıza kenetlenmeye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Onlar da duyarlı oldu ve Ankaragücü için her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koca, bu sezon iç sahadaki maçlarda tribün olayları nedeniyle çok fazla maddi ceza ödediklerini vurgulayarak, "Taraftarımızın buna fırsat vermemesi için düzgün bir fotoğraf vermesi gerekir. Bu yüzden toplandık. Bundan sonra daha duyarlı olmak lazım. Kulüp olarak ceza almayacağımız her maçta tribün gruplarını spor malzemeleriye ödüllendireceğiz. Bunları da mahalledeki çocuklara ya da altyapıdaki çocuklarımıza dağıtmalarını isteyeceğiz. Bize ceza kesen federasyonumuza da bir öneriyle gideceğiz. Ceza almadığımız her maçta taraftarlara ödül isteyeceğiz. Umarım bunu TFF destekler. Buna biz ilk maçta başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NE DESTEĞE HAZIRIZ"

Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de son sırada bulunan ve maddi açıdan da sıkıntılı bir süreç yaşayan Gençlerbirliği'ne destek vermeye hazır olduklarını belirtti. MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin Ankara'nın iki köklü kulübü olduğunu vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerbirliği'nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıdan dolayı üzülüyoruz. Biz 90 dakika rakibiz, sonrasında dostluğumuz vardır. Biz her türlü katkıyı sağlarız. Geçmişte İlhan Cavcav başkanımız, Ankaragücü'ne desteklerde bulunmuştu. Gençlerbirliği bu durumdan kurtulmak için oyuncu desteği veya başka bir destek isterse elimizden geleni yaparız. Hatta bizim arkadaşlarımız sponsorluk desteği de verecek. Gençlerbirliği camiası da bunu yanlış anlamasın. Gençlerbirliği'nin yaşaması, tekrar Süper Lig'e çıkmasıdır bizim de isteğimiz. Gençlerbirliği'nin kendi camiasıyla bütünleşip var olabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız."

"HÜCUM HATTINA BİRKAÇ TAKVİYE YAPABİLİRİZ"

Faruk Koca, ara transfer döneminde takıma takviye yapabileceklerini anlatarak, "Hocamızla uzun süredir yüz yüze görüşemedik. Gelecek hafta bir değerlendirme yapacağız. Transferde belki hücum hattına birkaç takviye yapabiliriz. Süreci analiz edip değerlendireceğiz. Hocamızın da dediği gibi belki bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız, çünkü kadro şişkinliği oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

TUZLASPOR MAÇI ANTALYA'DA OYNANACAK

Faruk Koca, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Tuzlaspor'la Antalya'da karşılaşacaklarını duyurdu. Sarı-lacivertli takımın şu an Antalya'da kampta olduğunu hatırlatan Koca, "Aradan sonra ilk maçımız Antalyaspor'la deplasmanda. Kupada ise Tuzlaspor'la oynayacağız. Tuzlaspor da maçı Antalya'da oynama isteğimizi geri çevirmedi. Kupada Tuzlaspor'la 20 Aralık Salı günü saat 13.00'te Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda maçımızı oynayacağız. Sonra da cuma günü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak takımımız Ankara'ya dönecek." diye konuştu.