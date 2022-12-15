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Giriş Tarihi: 15.12.2022 18:06 Son Güncelleme: 15.12.2022 18:08

Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick'i transfer etti! Bonservis bedeli dudak uçuklattı...

AA
Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick’i transfer etti! Bonservis bedeli dudak uçuklattı...

İspanyol devi Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı genç yıldız Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini duyurdu. İşte tüm detaylar...

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı futbolcu Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşında olan Endrick'in reşit olacağı Temmuz 20024'te transfer edilmesi için Brezilya ekibi La Sociedade Esportiva Palmeiras ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Endrick'in önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek kulüp tesislerini ziyaret edeceği, daha sonra Brezilya'ya dönerek Temmuz 2024'e kadar Palmeiras'da oynamaya devam edeceğini kaydedildi.

İspanyol basını, Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin takibinde olan Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon avro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon avro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.

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Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick'i transfer etti! Bonservis bedeli dudak uçuklattı...
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