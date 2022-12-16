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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Benzema çıkarma yapacak!

Benzema çıkarma yapacak!
Sakatlığı yüzünden kadroda olmayan ancak takım listesinden çıkarılmayan Karim Benzema, Katar'da ülkesi Fransa'yı, Arjantin karşısında yalnız bırakmayacak. Deneyimli futbolcu, Real Madrid'den izin alacak ve pazar günkü büyük heyecanı tribünden takip edecek. Üst üste ikinci kez Fransa'nın kupayı kazanması halinde sahaya inerek arkadaşlarıyla bu zaferi kutlamayı planlayan Benzema, mutlu sona ulaşılması halinde madalya törenine de katılacak. Bu sezon, altın top ödülünü alan oyuncu kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kutlamayı düşünüyor. Arjantin'de aileleriyle hasret gidermeleri için futbolculara 1 gün izin verilirken Tangocular ilk antrenmanını dün yaptı. Sol arka adalesinde ağrı hisseden Messi tedbir amaçlı idmana katılmadı.

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Benzema çıkarma yapacak!
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