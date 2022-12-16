Benzema çıkarma yapacak!

Sakatlığı yüzünden kadroda olmayan ancak takım listesinden çıkarılmayan Karim Benzema, Katar'da ülkesi Fransa'yı, Arjantin karşısında yalnız bırakmayacak. Deneyimli futbolcu, RealMadrid'den izin alacak vepazar günkü büyük heyecanıtribünden takip edecek. Üst üste ikinci kez Fransa'nın kupayı kazanması halinde sahaya inerek arkadaşlarıyla bu zaferi kutlamayı planlayan Benzema,mutlu sona ulaşılması halindemadalya törenine de katılacak. Bu sezon, altın top ödülünü alan oyuncu kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kutlamayı düşünüyor. Arjantin'de aileleriyle hasret gidermeleri için futbolculara 1 gün izin verilirken Tangocular ilk antrenmanını dün yaptı. Sol arka adalesinde ağrıhisseden Messi tedbir amaçlıidmana katılmadı.