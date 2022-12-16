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Giriş Tarihi: 16.12.2022 19:32 Son Güncelleme: 16.12.2022 19:33

Fas Milli Takımı, Romain Saiss için karar verdi! Bu kez oynamayacak...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Fas Milli Takımı, Romain Saiss için karar verdi! Bu kez oynamayacak...

Beşiktaş'ın Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss, Dünya Kupası'nda ülkesiyle birlikte gösterdiği performansla alkış almıştı. Ancak, Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı son maçlarda sakat sakat oynayan Saiss, Fransa maçına da ilk 11'de başlamış ancak devam edememişti. Sakatlığı süren Saiss, Fas'ın Hırvatistan ile oynayacağı tarihi 3.'lük maçında ise görev almayacak.

Siyah-beyazlı takımın Faslı stoperi Romain Saiss turnuvanın sonuna geldi. Ülkesinin kaptanlığını yapan ve ilk kez bir Afrika kıtası takımının yarı final görme başarısında büyük pay sahibi olarak tarihe geçen tecrübeli stoper, son oynanan Fransa karşılaşmasında sakatlığından rağmen 11'de sahaya çıkmış ve sadece 20 dakika dayanabilmişti.

Yıldız savunmacının hafif yırtık sorununun orta dereceye dönme endişesi bulunuyor. İdman yapamayan ve sadece düz koşu ile gününü geçiren Saiss, Fas'ın Hırvatistan ile oynayacağı tarihi 3.'lük maçında ise görev almayacak.

Beşiktaş kulübü yetkilileri de Portekiz maçında ağrılarıyla oynayan, Fransa karşısına ise sakat sakat çıkan oyuncusunun yeni raporlarını bir kez daha istedi. Teknik direktör Şenol Güneş de önceki gün Saiss'in oynamasının doğru bir karar olmadığını aktarmıştı.

WEGHORST'UN GELİŞİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst Dünya Kupası'nda Hollanda ile boy gösterdikten sonra ülkesinin turnuvaya vedasıyla izne çıkmıştı. Tecrübeli golcünün özel izninin hafta sonu da süreceği ve pazartesi günü takıma dahil olacağı belirtildi.

Antalya kampından dönen siyah-beyazlı ekip iki günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'a karşı oynanacak maçın hazırlıklarına pazartesi itibariyle başlayacak.

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Fas Milli Takımı, Romain Saiss için karar verdi! Bu kez oynamayacak...
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