Fas Milli Takımı, Romain Saiss için karar verdi! Bu kez oynamayacak...

Siyah-beyazlı takımın Faslı stoperi Romain Saiss turnuvanın sonuna geldi. Ülkesinin kaptanlığını yapan ve ilk kez bir Afrika kıtası takımının yarı final görme başarısında büyük pay sahibi olarak tarihe geçen tecrübeli stoper, son oynanan Fransa karşılaşmasında sakatlığından rağmen 11'de sahaya çıkmış ve sadece 20 dakika dayanabilmişti.