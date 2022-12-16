Fas Milli Takımı, Romain Saiss için karar verdi! Bu kez oynamayacak...

Siyah-beyazlı takımın Faslı stoperi Romain Saiss turnuvanın sonuna geldi. Ülkesinin kaptanlığını yapan ve ilk kez bir Afrika kıtası takımının yarı final görme başarısında büyük pay sahibi olarak tarihe geçen tecrübeli stoper, son oynanan Fransa karşılaşmasında sakatlığından rağmen 11'de sahaya çıkmış ve sadece 20 dakika dayanabilmişti.
Yıldız savunmacının hafif yırtık sorununun orta dereceye dönme endişesi bulunuyor. İdman yapamayan ve sadece düz koşu ile gününü geçiren Saiss, Fas'ın Hırvatistan ile oynayacağı tarihi 3.'lük maçında ise görev almayacak.
WEGHORST'UN GELİŞİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst Dünya Kupası'nda Hollanda ile boy gösterdikten sonra ülkesinin turnuvaya vedasıyla izne çıkmıştı. Tecrübeli golcünün özel izninin hafta sonu da süreceği ve pazartesi günü takıma dahil olacağı belirtildi.
Antalya kampından dönen siyah-beyazlı ekip iki günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'a karşı oynanacak maçın hazırlıklarına pazartesi itibariyle başlayacak.