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Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:21

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Dünya Kupası üçüncülüğünü istiyor!

AA
Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Dünya Kupası üçüncülüğünü istiyor!

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlamak istediklerini söyledi.

Regragui, Katar'da düzenlenen turnuvada yarın Hırvatistan ile yapacakları üçüncülük maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan'ın 2022 Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğuna vurgu yapan 47 yaşındaki teknik adam, "Yarın, grup aşamasında oynadığımız ilk maçtan çok farklı olacak. Açık bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. Sahada en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde mağlup olan iki takım için bu maçın kolay geçmeyeceğini belirten Regragui, "Bizim için her maç önemli. Kazanmayı hedefliyoruz. Dünya üçüncüsü olarak FIFA'daki sıralamamızı yükseltmek istiyoruz. Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak. Ülkemize madalyayla dönmek harika olur. Fas futbolu için daha iyi bir geleceğin yolunu açmak istiyoruz." diye konuştu.

Fas Futbol Federasyonunun yarı finalde Fransa ile oynadıkları maçı yöneten Meksikalı hakem Cesar Ramos hakkında FIFA'ya şikayette bulunmasını da değerlendiren Walid Regragui, "Doğru ve haklı bir hareket. Ancak bu artık bir şeyi değiştirmez. O maçta bir penaltımız verilmeliydi ve Boufal sarı kart görmemeliydi." şeklinde görüş belirtti.

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Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Dünya Kupası üçüncülüğünü istiyor!
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