Sporun Şehirleri (Yerel Yönetimler) paneli iki oturum halinde gerçekleşti. A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen ilk oturumdaİsmet Yıldırım,Hasan Tahsin Usta,Hilmi Türkmen veŞadi Yazıcı'yı konuk etti. İkinci oturumdaAlinur Aktaş,Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül,Yücel Yılmaz veMehmet Sekmen spor yatırımlarını anlattı.BAŞKANLARIN konuşmalarından öne çıkan mesajlar şöyleydi:Gençler için yatırıma devam ediyoruz.Son teknoloji tesislerle birbirimizle yarışıyoruz.Sporda en önemli konulardan birisi sürdürülebilirlik.Gençlerimizin de tesislerimize ilgi göstermelerini ve buraları kullanmaya davet ediyoruz.İş insanlarımızı da spor yatırımlarımızı artırma konusunda destek olmaya çağırıyoruz.