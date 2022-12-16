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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Gençler için yatırıma devam

BERKAY TURAN
Gençler için yatırıma devam

Belediye Başkanları, gençlere hizmet için tesisleşmede birbirleriyle yarıştıklarını söyledi

'Sporun Şehirleri (Yerel Yönetimler) paneli iki oturum halinde gerçekleşti. A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen ilk oturumda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı konuk etti. İkinci oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen spor yatırımlarını anlattı.



ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BAŞKANLARIN konuşmalarından öne çıkan mesajlar şöyleydi:
Gençler için yatırıma devam ediyoruz.
Son teknoloji tesislerle birbirimizle yarışıyoruz.
Sporda en önemli konulardan birisi sürdürülebilirlik.
Gençlerimizin de tesislerimize ilgi göstermelerini ve buraları kullanmaya davet ediyoruz.
İş insanlarımızı da spor yatırımlarımızı artırma konusunda destek olmaya çağırıyoruz.

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Gençler için yatırıma devam
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