Belediye Başkanları, gençlere hizmet için tesisleşmede birbirleriyle yarıştıklarını söyledi
'Sporun Şehirleri (Yerel Yönetimler) paneli iki oturum halinde gerçekleşti. A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen ilk oturumda ÜmraniyeBelediye Başkanı İsmet Yıldırım, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Üsküdar BelediyeBaşkanı Hilmi Türkmen ve TuzlaBelediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı konuk etti. İkinci oturumda Bursa BüyükşehirBelediye Başkanı Alinur Aktaş, Şanlıurfa BüyükşehirBelediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Balıkesir BüyükşehirBelediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen spor yatırımlarını anlattı.
ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BAŞKANLARIN konuşmalarından öne çıkan mesajlar şöyleydi:
Gençler için yatırıma devam ediyoruz.
Son teknoloji tesislerle birbirimizle yarışıyoruz.
Sporda en önemli konulardan birisi sürdürülebilirlik.
Gençlerimizin de tesislerimize ilgi göstermelerini ve buraları kullanmaya davet ediyoruz.
İş insanlarımızı da spor yatırımlarımızı artırma konusunda destek olmaya çağırıyoruz.