Dursun Özbek: Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz

Galatasaray aralık ayı divan kurulu toplantısı Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor. Ama ben ve ekip arkadaşlarımız ümitsiz değiliz. Çünkü tünelin sonundaki ışığı görüyoruz. O ışığa ulaşmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Önem verdiğimiz projelerimizin başında Mecidiyeköy'deki rezidans projesi geliyor. Bu projenin geliriyle bankalar birliği anlaşmasının oluşturduğu yükten kurtulmanın ilk adımını atacağız. Her fırsatta size bilgi vermeye ve bankalar birliği ile yapılan anlaşmanın bize ne getirip, götürdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Bu faiz sarmalından çıkamazsak kimse kusura bakmasın, torunlarımıza gelecek olarak bırakamayız. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden getirilecek fonun, Florya ve Kemerburgaz projelerimize bir motor olacağını sizlere belirtmek istiyorum. Bu projelerin hızlandırmasını da sağlayacaktır. Hazırlıklarımız devam ediyor. Tüm Galatasaraylıların bu projeye destek vermesinin çok önemli olduğunu ifade etmiştim. Projelerimiz beklentinin üzerinde destek ve talep var. Bugün bu projenin yüze 70'ini satışa sunuyoruz. Kalanları daha sonra daha iyi fiyatla satmak üzere muhafaza edeceğiz. Aslan gibi başladık, aynı şekilde de sonunu da getireceğiz. Bu projede olduğu gibi Galatasaray'ın ismi hangi projede varsa başarı da oradadır. Bu da Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaray'ın Türkiye için önemli bir kurum olduğunun göstergesidir. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden 1 milyarın üzerinde bir fon oluşturmayı bekliyoruz. Bu fonla hem Florya'daki projemiz hem de Kemerburgaz'daki projemiz hem de adadaki projemiz hayat bulacaktır. Mecidiyeköy'deki Leo rezidans, 186 tane 1+1 ve 2+1 oluşan rezidans projesi. Altında da Büyükdere Caddesi'ne açılan 5 tane dükkan var. Bunların satışı için harekete geçmiş bulunuyoruz. Nevita şirketiyle iş birliğimiz var. Özellikle yabancılara satış çok önemli. Onları organize eden bir şirket olduğundan dolayı iş birliğimiz var" diye konuştu.

"FLORYA'YA 45 SENEDEN BERİ BİR ÇİVİ ÇAKILMADI"

Kemerburgaz ve Florya projeleri hakkında birliği veren Başkan Özbek, "Diğer projelerimizden biri Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri. İnşaat tüm hızıyla devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra temel atmada buluşacağız. Kemerbugaz'ın önemini vurgulamak istiyorum. Futbolumuzun beşiği olan Florya, 45-50 sene evvel ağabeylerimiz tarafından yapılmış. Yapıldığı zaman Türkiye'nin en önemli tesisiydi. 45 seneden beri bir çivi çakılmadı. Artık eski tesis olan gündemde duruyor. Kemerburgaz'a Galatasaray Spor Kulübü'nün özellikle futbol takımının ve altyapısına müthiş bir ihtiyacı var. Florya projemiz var. Emlak Konut'a ait 40 dönüm arsanın satın alınmasıyla hayata geçecek proje. Sonuna geldik. İnşallah kısa bir süre sonra bu müjdeyi vermek istiyorum. Adayı bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon hizmete kısmen açtık. Diğer kısmını sezon bittiğinden itibaren yapacağımızı söyledik. O çalışmalarımız da devam ediyor. Yakında oradaki faaliyetleri de gözlemeyeceksiniz. Önümüzdeki sezon adanın tümü hizmet verecek şekline gelecektir" şeklinde konuştu.

"SPOR SALONU, GALATASARAY'IN OLMAZSA OLMAZ PROJELERİNDEN BİRİSİ"

Spor salonu projesinin Galatasaray'ın olmazsa olmaz projelerinden biri olduğunu vurgulayan Özbek, "Göçebe gibi, erkek basketbolu her gün farklı bir yerde oynuyor, kadın basketbolu başka bir yerde oynuyor. Judomuz bambaşka bir yerde. Korkunç bir dağılmışlık var. Bunun giderilmesi lazım. Galatasaray yönetimi ve üyeleri bu sorunları çözmek zorundadır. Biz yönetim kurulu olarak bunların hepsinin başlamasını sağlayacağız. Bu projeler kısa vadeli projeler değil. Biz temelini atacağız, bizden sonraki yönetimlerin de bu projeleri devam ettirmeleri gerekir. Biz Galatasaray'ı miras olarak bırakmak istiyorsak öyle bir Galatasaray'ı miras olarak bırakmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kulübü, mali açından güçlü, sürdürülebilir bir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek istediklerini söyleyen Başkan Dursun Özbek, "Sadece yönetim kurulu başarabilir mi? Hayır. Elinden gelen her şeyi yapsa da, destek vermezseniz bu işin içinden çıkamayız. Biz çalışıyoruz, Galatasaray'ı daha yükseklere taşımak için çalışıyoruz. Hedefimiz aynı. O zaman amacımız aynıysa bizimle beraber hareket etmemizin dışında akla ne gelir. Tüm üyelerimize ve Galatasaraylılara sesleniyorum, Galatasaray'ı geleceği taşımak için ne katkılar vereceğimizi konuşmalıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasarayımızın her zaman olduğu gibi spor camiasına örnek olacağına yürekten inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İLK 9 AYDA 617 MİLYON TL ZARAR

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya toplantıda, kulübün ilk 9 aylık dönemdeki mali raporları hakkında sunum gerçekleştirdi. Sarıkaya, kulüp ve bağlı ortaklarının 30 Eylül 2022 itibari ile düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide raporlarına göre, 9 aylık dönem zararlarının 671 milyon TL olduğunu ifade etti.