Efsane Mihajlovic hayatını kaybetti

İtalyan futboluna damgasını vurmuş Sırp eski futbolcu ve teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında vefat etti. Roma,Sampdoria, Lazio,İnter gibi takımlardaforma giyen, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra, yine İtalya'da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve son olarak Bologna'yı çalıştıran Mihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemitanısı konulurken, genç teknik adamaldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığıatlattığını açıklamıştı. Ancak tecrübeli futbol adamı, bu yılın mart ayında hastalığın nüksettiğini duyurmuştu. Ölümünün ardından İtalyan kulüplerinin tamamı, taziye mesajları paylaştı.