Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Efsane Mihajlovic hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.12.2022

Efsane Mihajlovic hayatını kaybetti

Efsane Mihajlovic hayatını kaybetti
İtalyan futboluna damgasını vurmuş Sırp eski futbolcu ve teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında vefat etti. Roma, Sampdoria, Lazio, İnter gibi takımlarda forma giyen, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra, yine İtalya'da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve son olarak Bologna'yı çalıştıran Mihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulurken, genç teknik adam aldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığı atlattığını açıklamıştı. Ancak tecrübeli futbol adamı, bu yılın mart ayında hastalığın nüksettiğini duyurmuştu. Ölümünün ardından İtalyan kulüplerinin tamamı, taziye mesajları paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol'da programı İmamoğlu ve Akşener'in tiyatrosunu 6'ya katladı
SON DAKİKA | Fuat Oktay'dan asgari ücret zammı ve EYT mesajı: Bu ay tamamlanacak
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler oluyor?
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane Mihajlovic hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA