Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’ten kampta şaşırtan tercih! İlk hazırlık maçında...

Beşiktaş'ın Antalya'daki 12 günlük kamp süreci sona erdi. SABAH SPOR'un ilk günden son güne kadar takip ettiği siyah-beyazlıların hazırlık sürecini mercek altına aldık.

İşte öne çıkanlar:

Metot değişti, güç arttı

Şenol Güneş, Doç. Dr. Utku Alemdaroğlu'nu kondisyoner olarak yanına alırken antrenman metotlarında da tempoda da değişim başladı. Oyuncuların kondisyonunu artırmaya odaklanan teknik heyet, güç kazanmalarına yönelik çalışmalar yaptırdı.

Sakatlık büyük sorun

Beşiktaş'ın Antalya kampında en can sıkıcı konuların başında sakatlık ve grip geliyordu. Oğuzhan Akgün omzundan ciddi bir şekilde sakatlanırken, Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık oluştu. Son oynanan Giresunspor maçında ise Tayyip Talha Sanuç'un kaşı açıldı. Kamp sürecinde Cenk Tosun, Valentin Rosier, Jackson Muleka ve Berkay Vardar da hastalık nedeniyle antrenman kaçıran isimler oldu. Arthur Masuaku da bir karşılaşmada ağrıları nedeniyle görev almadı.

Planları ile şaşırttı

Kariyerinde 4-2-3-1 ve 4-3-3 sistemlerini kullanan Şenol Güneş, Antalya'da eldeki oyuncu grubuna en uygun sistemi bulmaya çalıştı. Tecrübeli teknik adam ilk hazırlık maçına 3'lü savunma ile çıkıp herkesi şaşırtsa da sonraki iki karşılaşmada 4'lüye dönüş yaptı.

Akıllar savunmada kaldı

Siyah-beyazılar, Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 ve Giresunspor'u ise 5-3'lük skorlarla mağlup etti. Teknik ekip, hücumdaki performanstan memnun ancak savunma için aynı şeyler düşünülmüyor. 3 karşılaşmada da rakiplerine çok fazla fırsat veren Beşiktaş'ta şansını iyi değerlendirenden çok fırsatı tepen oyuncu bulunuyor.

Redmond kendine geldi

Sağ bekte Tayfur Bingöl ile stoperde Welinton kampta hocalarına olumlu sinyal veren oyuncular arasında yer aldı. Gedson Fernandes ise çalışkanlığı, temposu ve son maçtaki hücum performansıyla dikkat çekti. Kampın en öne çıkan oyuncularından biri ise Nathan Redmond oldu. İngiliz futbolcu, kanatta ve yardımcı forvet rolünde hocasının isteklerini yerine getirdi. Cenk Tosun da kalitesinin değişmeyeceğini ve takım için önemini bir kez daha gösterdi.