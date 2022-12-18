Fenerbahçe’den Jorge Jesus açıklaması! Erol Bilecik’ten Galatasaray’a gönderme: Ne oldu da konu şova döndü?

"NE OLDU DA KONU ŞOVA DÖNDÜ?"

"Her zaman daha iyisine koşmaktan başka hiçbir hevesimiz yok" diyen Erol Bilecik, "Ana ağırlıkta noktamız bu. Bu yılın kendi içerisinde farklı bir dinamizmi de var. Başkanımız aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı başkanı. Bu dönem bizim için daha hassas ve sorumluluğu daha farklı bir sezon. Antalya kampında Selahattin Baki, çok önemli ve değerli mesajlar verdi. Önce milyonların önünde ligi bitirtmeyiz deyip 1-2 hafta sonra şovumuz devam edecek diyorsunuz. Tabii ki bu yaklaşıma dair tüm spor kamuoyumuzda soru işaretleri oldu. Ne oldu da konu şova döndü? Fenerbahçe'de bu tarz yapı olmaz. Haklarımızı savunmanın, anlatmanın, yüksek sesli de anlatabilirsiniz ama biz daha çok doğru sesle ve iletişimle anlatmayı tercih ediyoruz. Böyle bir çelişkiye ve soru işaretlerine izin verecek bir yaklaşım ve söylemde bulunmuyoruz" diye konuştu.

"TRABZONSPOR MAÇIYLA İLGİLİ EN UFAK ENDİŞEMİZ YOK"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüplere yaptığı ziyaretlerle ilgili konuşan Erol Bilecik, "Mehmet Büyükekşi'nin ziyaretiyle alakalı bize de bilgi geldi ve kamuoyundaki buna dair gündemi, yapılan yorumları da takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ayrıca bu ziyaretlerin tüm kulüplere yapılacağı da TFF tarafından paylaşıldı. Bunu da izliyoruz. Ligde oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili en ufak bir endişemiz yok. Takımımız sahaya çıkacak ve inşallah çok keyifli bir netice ile cumartesi akşamı hep beraber dönmüş olacağız. Hakemler de TFF de ilgili olan bütün kurumlar da bu önemli maçta eminiz adaletin son derece sağlıklı şekilde seyrettiği bir yaklaşımda olacaklar. Hassasiyetle izliyoruz. Bunun için de çok bağırmaya gerek duymuyoruz. Takım çıkacak futbolunu takır takır oynayacak. İnşallah keyifle döneriz diye düşünüyorum" dedi.

"TFF BİR AN ÖNCE BİR KURUL KURMALIDIR"

Erol Bilecik, 28 şampiyonlukla ilgili olarak, "Bu konuda ilgili olan TFF'de başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin süresi zaten limitli. 3 yıllık değil yaklaşık olarak 1 yıllık olduğu için son derece dar çerçevesi olan bir süreç. Bizim asıl beklentimiz daha farklı bir iletişim yapılması. İçinde tarihçinin, spor dünyasından insanların da olacağı bir kurulun çalıştırılıyor pozisyona gelmemesi, TFF'de gördüğümüz en büyük eksik. Fenerbahçemizin hukuki çerçevede yüzde yüz bir doğru tabloyu ortaya koymasına karşın TFF olarak bir an önce konuyla ilgili liyakat sahibi ve aklı selim insanlardan bir kurul kurulmalıdır. Bu kurulda uygun bir zaman diliminde çalışmaya başlar. Bütün kulüplerin de menfaatine bu durum. Hak ve adalet yerini bulsun istiyoruz. Bu süreçte mahkemeye verip uzun yıllar sabit bir öykünün içerisine sokabiliriz ama mahkemeye gitmek bugünkü, şu anki planımıza dahil değil" şeklinde konuştu.