Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da 2 yıldız topun ağzında! Kolaylık sağlanacak...+

Ara transfer döneminde ekonomik koşullar ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle çok fazla transfer yapma düşüncesinde olmayan Trabzonspor'da beklenilen performansı sergileyemeyen Djaniny Semedo ile Stryger Larsen'in takımdan ayrılma ihtimali var.

Bu iki oyuncu için ocak ayında teklif gelmesi durumunda gidişlerine onay vermesi beklenen yönetimin, kiralama veya başka bir teklif önerisini de değerlendireceği ve oyunculara kolaylık sağlama düşüncesinde olduğu öğrenildi.

Larsen sezon başında kadroya dahil edilmiş, Djaniny Semedo ile de sezon devam ederken sözleşme uzatılmıştı.