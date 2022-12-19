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Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:07

Muslera, Dünya Kupası'nı kazanan eski takım arkadaşı Lionel Scaloni'yi tebrik etti

Muslera, Dünya Kupası’nı kazanan eski takım arkadaşı Lionel Scaloni’yi tebrik etti

Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'yi tebrik etti. İkili bir dönem Lazio'da birlikte forma giymişlerdi.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin zafere ulaşırken tüm dünyada kutlamalar devam ediyor. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, finalin ardından Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'yi tebrik etti. Instagram'dan paylaşım yapan Muslera, "Sen dünya şampiyonusun, ne mutlu sana Lio Scaloni. Her zaman en iyisine layıksın" ifadelerini kullandı.

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası kadrosunda olmasına rağmen turnuvada forma şansı bulamayan Muslera, bir dönem Lazio'da Lionel Scaloni ile takım arkadaşlığı yapmıştı.

"BANA YARDIM EDEN SCALONI'YDI"
Muslera, Scaloni milli takımın başına geçtikten sonra da eski takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Deneyimli file bekçisi verdiği bir demeçte, "Lionel'e büyük saygı duyuyorum. Arjantin gibi şampiyonluklarla dolu bir milli takımı en iyi şekilde yönetecek yeteneğe ve zekaya sahip. Kolay bir iş değil, her zaman baskı olacak ama benim için en iyi o. Lazio'ya geldiğimde Roma'ya uyum sağlamamda ve diğer konularda bana yardım eden kişi Lionel'di" ifadelerini kullanmıştı.

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Muslera, Dünya Kupası'nı kazanan eski takım arkadaşı Lionel Scaloni'yi tebrik etti
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