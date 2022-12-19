Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Sohbet toplantısına, Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetici Can Gebetaş da katıldı. Erol Bilecik, son dönemde adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus'un mayıs sonuna kadar kontratı olduğunu hatırlatıp,dedi.Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçı sorulan Bilecik,Hassasiyetle izliyoruz. Bunun için de çok bağırmaya gerek duymuyoruz.yanıtını verdi. Bu sene tüm transferlerin yerinde olduğunu belirten Başkan Vekili, sözlerini şöyle sürdürdü:Erol Bilecik'in sözlerinden Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da nasibini aldı:Fenerbahçe'de bu tarz yapı olmaz. Böyle bir çelişkiye ve soru işaretlerine izin verecek bir yaklaşım ve söylemde bulunmuyoruz."F.Bahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, gelecek sene için 5 yıldızlı forma siparişlerinin verildiğini ifade etti. Kızılhan,Bu sezon formalarımızda kullanamıyor oluşumuzun sebebi, forma siparişlerinin çok önceden hatta 1,5 sene önceden verilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı. Yönetici Can Gebetaş ise TFF'ye yaptıkları 28 şampiyonluk başvurusu hakkında,dedi.Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çekilen MR'ında 2. derece zorlanma olan ve bu nedenle Antalya kampına götürülmeyen Ezgjan Alioski takıma döndü. Saha çalışmalarına başladı.Fenerbahçe dün sosyal medya hesabından Jorge Jesus paylaşımı yaptı. Videoda Portekizli hoca Türkçe,derken, taraftar da yaptığı yorumlarda aynı özlemi duyduğunu belirtti. Sarı-lacivertli takım, yarın Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u ağırlayacak, ligde ise Trabzon deplasmanına gidecek.