Başkan Vekili Erol Bilecik, Jesus’un F.Bahçe’deki geleceği hakkında konuştu: "Hocamızın mayıs sonuna kadar kontratı var. Burada bizimle olacağı çok net. Devam etmesini kim istemez. Jorge Jesus'un da farklı bir şey düşüneceğine inanmıyorum. Türkiye'yi çok seviyor"
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Sohbet toplantısına, Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetici Can Gebetaş da katıldı. Erol Bilecik, son dönemde adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus'un mayıs sonuna kadar kontratı olduğunu hatırlatıp, "SadeceFenerbahçeliler'indeğil, rekabet yaptığımızbütün kurumlardasaygınlık kazandı. Karşılıklıolarak memnuniyet değerlendirmesiyaparak devam ederiz. Kendisi deTürkiye'yi çok seviyor" dedi.
'BAĞIRMAYA GEREK DUYMUYORUZ'
Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçı sorulan Bilecik, "Hakemler,TFF ve ilgili olan bütün kurumlarönemli maçta eminiz adaletinson derece sağlıklı şekilde seyrettiğibir yaklaşımda olacaklar. Hassasiyetle izliyoruz. Bunun için de çok bağırmaya gerek duymuyoruz. Takım çıkacak futbolunutakır takır oynayacak. İnşallahkeyifle döneriz diye düşünüyorum" yanıtını verdi. Bu sene tüm transferlerin yerinde olduğunu belirten Başkan Vekili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hocanın muazzam bir adaleti ve seçimsistemi var. Aile olabilmeyi başarmışbir kulübüz. Oyuncular sadeceSamandıra'da değil sosyal yaşamlarındada birbirlerini kolluyorlar."
'ÇELİŞKİ VE SORU İŞARETİ BİZDE OLMAZ'
Erol Bilecik'in sözlerinden Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da nasibini aldı: "Önce milyonların önünde ligibitirtmeyiz deyip 1-2 hafta sonraşovumuz devam edecek diyorsunuz.Tabii ki bu yaklaşıma dair tümspor kamuoyumuzda soru işaretlerioldu. Fenerbahçe'de bu tarz yapı olmaz. Böyle bir çelişkiye ve soru işaretlerine izin verecek bir yaklaşım ve söylemde bulunmuyoruz."
SENEYE 5 YILDIZ
F.Bahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, gelecek sene için 5 yıldızlı forma siparişlerinin verildiğini ifade etti. Kızılhan, "Futbolşubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı5 yıldızla güncelledik.2023-24 sezonundaki formalarımızda 5 yıldızlı olacak. Bütün dünyadasatılacak formalarımız 5 yıldızlıolacak. Bu sezon formalarımızda kullanamıyor oluşumuzun sebebi, forma siparişlerinin çok önceden hatta 1,5 sene önceden verilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı. Yönetici Can Gebetaş ise TFF'ye yaptıkları 28 şampiyonluk başvurusu hakkında, "Bu konuyugeniş bir çerçevede inceleyebilecekkurulun kurulmasınoktasında bizciddi eksiklikler görüyoruz.Sürecin sonunakadar biz gerekentüm adımları atacağız.Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi dahil gidebileceğimizher yere gideceğiz" dedi.
EZGJAN ALİOSKİ TAKIMA DÖNDÜ
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çekilen MR'ında 2. derece zorlanma olan ve bu nedenle Antalya kampına götürülmeyen Ezgjan Alioski takıma döndü. Saha çalışmalarına başladı.
JESUS: SİZİ ÖZLEDİM
Fenerbahçe dün sosyal medya hesabından Jorge Jesus paylaşımı yaptı. Videoda Portekizli hoca Türkçe, "Ben sizi özledim" derken, taraftar da yaptığı yorumlarda aynı özlemi duyduğunu belirtti. Sarı-lacivertli takım, yarın Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u ağırlayacak, ligde ise Trabzon deplasmanına gidecek.